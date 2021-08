Ostrach will Kantersieg vergessen und Mengen kann sich oben festsetzen

Der FC Mengen hat das Lokalderby gegen den FV Bad Schussenried am vergangenen Wochenende klar für sich entscheiden und ging mit 3:0 als Sieger vom Platz. Anders sah es beim kommenden Gegner SV Mietingen aus. Das Team musste mit einer deutlichen Niederlage in Ostrach vom Platz – 0:6 hieß es am Ende. Dabei offenbarte der SVM nach dem zweiten Gegentor eklatante Schwächen in der Defensivarbeit und brach völlig zusammen.

Trotz des überzeugenden Sieges der Vorwoche sieht FCM-Coach Miroslav Topalusic noch Verbesserungspotenzial für das kommende Spiel: „Wir müssen in der Defensive noch stabiler werden und in der Ausführung der Offensivaktionen konsequenter. Gegen Bad Schussenried haben sich dort noch zu viele Ungenauigkeiten eingeschlichen.“ Die Gastgeber aus Mietingen mussten vergangene Woche eine herbe 0:6- Klatsche gegen den FC Ostrach hinnehmen. Unterschätzt wird der kommende Gegner dennoch nicht: „Das Ergebnis sollte wirklich nicht überschätzt werden. Ich nehme Mietingen als starken Gegner wahr. In der Partie gegen Eschach habe ich den SVM als sehr gutes Team gesehen, das wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben müssen. Mietingen hat hervorragende Einzelspieler, besonders Robin Ertle und Christian Glaser“, führte Topalusic aus.

Personell gibt es für den FC Mengen einige Veränderungen: Während Yannick und Dominik Merk aus dem Urlaub zurückkehren, hat sich Youngster Max Schuler nach seiner Urlaubsrückkehr direkt am Innenband verletzt und wird voraussichtlich zwei bis drei Wochen ausfallen. Dies bedauerte Topalusic: „ Max Schuler wird uns als Spieler natürlich schmerzlich fehlen. Glücklicherweise haben wir noch einen breiten Kader, der den Ausfall gut wegstecken wird und auch für die kommenden belastenden Wochen gut gerüstet ist“.

Mengen geht zumindest auf dem Papier als klarer Favorit am Samstag um 17 Uhr in die Partie und will den bisher glänzenden Saisonstart fortführen. Mietingen hat nach der deutlichen Pleite in Ostrach klaren Wiedergutmachungsbedarf und wird sich dem FCM entgegenstellen.

Für den TSV Riedlingen steht am Samstag um 18 Uhr ein Auswärtsspiel in Balingen bei der Zweitvertretung des Regionalligisten an. Der TSV konnte im vergangenen Spiel einen klaren Sieg einfahren, gegen den SV Ochsenhausen gelang ein deutlicher 4:1-Heimerfolg, bei dem Dennis Altergot und Dominik Früh wahrlich brillierten. Die „Zweite“ der TSG Balingen gewann im vorigen Spiel sogar noch deutlicher, in Dettingen gelang der TSGB II ein ungefährdeter 7:1- Auswärtssieg, bei dem Daniel Seemann bereits am zweiten Spieltag die Saisontore zwei bis fünf erzielte.

Für Riedlingen wird die kommende Partie gegen einen starken Gegner ein wahrer Gradmesser. „Letzte Woche haben wir im ersten Heimspiel der Saison direkt wieder unsere Heimstärke untermauert und die erste Niederlage wettgemacht. Diese Form gilt es beizubehalten“, berichtete Riedlingens Abteilungsleiter Markus Blum. Das letzte Aufeinandertreffen der Teams konnte Balingen für sich entscheiden, vor dem kommenden Spiel gelten allerdings sehr ausgeglichene Kräfteverhältnisse. Personell hat Riedlingen trotz der Urlaubszeit und einer kraftraubenden Vorbereitungszeit keinen einzigen Ausfall zu beklagen. Leistungsträger und Goalgetter Pascal Schoppenhauer ist zudem wieder aus der Urlaubspause zurück.

In der Vorwoche konnte Eschach in Kehlen einen Punkt mitnehmen, die Teams trennten sich 4:4. Die Gäste des FC Ostrach hingegen konnten einen Kantersieg einfahren. Nach einer Nullnummer zur Halbzeit drehte der FCO gegen Mietingen richtig auf und erzielte noch sechs Tore. Diesen Schwung wollen die Gäste nun mitnehmen und einen am Sonntag um 18 Uhr gegen Eschach einen weiteren Sieg einfahren.

FC Ostrachs Übungsleiter Alexander Fischer will das vorige Ergebnis am liebsten schon wieder aus den Köpfen der Spieler verschwinden lassen: „ Solche Ausreißer nach oben und unten gibt es immer wieder, das dürfen wir jetzt auch nicht überbewerten. Mal gewinnen wir 6:0, danach kann es allerdings auch mal wieder eine Niederlage setzen. Langfristig geht es uns einfach darum, gut zu spielen und frühestmöglich den Klassenerhalt zu sicher“.

Ostrach hat in den letzten Wochen vermehrt versucht, die Spielanlagen so variabel wie möglich zu gestalten. „Wir haben noch einige Baustellen und zahlreiche Schrauben, an denen gedreht werden müssen. Auch der kommende Gegner ist noch ein unbeschriebenes Blatt für das Trainerteam. Deshalb gilt es nun, sich situativ bestmöglich einzustellen, je nach Gegner und je nach der Spielsituation“, berichtete Fischer.

Eschach wird gegen die favorisierten Gäste aus Ostrach wohl eher tiefstehend starten, um einen möglichen weiteren Kantersieg des FCO zu verhindern. Daraufhin wird Fischer und sein Team Lösungen finden müssen.

Personell gibt es beim FC Ostrach wenig Veränderungen, einzig Yannick Ender wird nach dem Urlaub wieder im Einsatz sein. „Wir verfügen über einen starken Kader, in welchem wirklich 15 bis 16 Spieler leistungstechnisch auf Augenhöhe sind. So werden wir auch noch potenzielle Ausfälle gut kompensieren können“, sagte Fischer abschließend.