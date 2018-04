Osterkonzert überzeugt mit Vielseitigkeit

Ein besonderes musikalisches Geschenk hat der Musikverein Rulfingen seinen Zuhörern beim Osterkonzert in der Mengener Ablachhalle geboten. Dirigent Herbert Lutz stellte dafür ein interessantes, vielseitiges Programm zusammen. Dabei bewegte man sich durchweg in gehobenen musikalischen Gefilden, ohne überfordert zu werden – ein Zeichen für hohe Musikalität und Spielfreude des Orchesters. Die beste Anerkennung für Herbert Lutz und sein Orchester war der Beifall des Publikums.

Die vielen Zuhörer wertete der Vorsitzende Ralf Lorenz als Wertschätzung und Anerkennung der Arbeit des Musikvereins. 65 Musiker nahmen auf der Bühne Platz, darunter Jugendliche, die erstmals bei den Aktiven mitspielten. Man sei stolz, dass man wieder eine Jugendkapelle mit 38 Jugendlichen vorweisen könne, sagte Lorenz. „Unsere Jugendkapelle ist die Musik von morgen.“

Mit einer feinen Intrada, in der ein Zeichen für Frieden und Freiheit gesetzt werden sollte, überraschte die Kapelle zu Beginn des Konzerts. Mit „Sign for freedom“ stellte der musikalische Leiter Herbert Lutz eine Hymne an den Beginn, die symbolisch auch den Besuchern gewidmet war. Musikalisch Toleranz und Solidarität einzufordern und dazu noch über die eigenen Grenzen zu gehen: Diese Botschaft kam an.

Einer Herausforderung stellten sich die Akteure bei der eindrucksvollen Ouvertüre „König David“. Nach der Eröffnung erfüllten massige Klänge die Halle, die sich im Verlauf immer mehr verstärkten und in einem Marsch endeten. Um das Werk in fünf Szenen darzustellen, zeigte sich das Orchester voll konzentriert. Ein gutes Zusammenspiel brachte dabei die Emotionen voll zum Tragen.

Viel Takt- und Stimmgefühl bewiesen die Musiker bei den „Israeli folk songs“ aus der Feder von Eva Fodor. Nach dem Summen der Musiker folgte fast flehend das feine Solo von Claudia Waldraff auf dem Altsaxophon. Mehrere solistische Passagen und akustische Einlagen mit einem tempogeladenen Ende ließen das israelisch-orientalische Werk erstrahlen. Von viel Rhythmik geprägt war auch ein Abstecher nach Amerika, wo mit „Arizona“ die Weiten, die Landschaft und das Leben dargestellt wurden. Das Schlagwerk sorgte dafür, dass der Zug immer mehr Fahrt aufnahm. Hinter „Amapola“ versteckte sich dann ein Arrangement traditionell-zeitgenössischer Musik. Ob bei Rumba, Cha, Cha, Cha, Samba oder Beat: Die Kapelle bewies, dass sie auch in diesem Metier zu Hause ist.

Im zweiten Konzertteil galt das Hauptaugenmerk traditionell-unterhaltsamer Literatur. Bei der Ouvertüre „Concerto d’Amore“ aus der Feder von Jacob de Haan wurden drei Musikepochen aus Barock, Pop und Jazz verknüpft. Somit entstand ein vielseitiges Werk, das mit erstaunlicher Präzision von der Kapelle wieder gegeben wurde. Schon der Name „80er-KULT(tour)“ verriet, wohin die Reise ging: in ein Jahrzehnt, in dem deutschsprachige Ohrwürmer entstanden, die jeder kennt. „Auch uns Musikern hat dieses Stück beim Proben viel Freude bereitet“, sagte Moderatorin Julia Lorenz. Falco, Hubert Kah oder auch die Spider Murphy Gang haben – sehr zur Freude der Zuhörer – ihre Spuren hinterlassen. Begeistert war das Publikum auch bei der folgenden Pop-Ballade „My Dream“, einer wohlklingenden Komposition für Blasorchester, der Bernd Ruther mit seinem sicheren, klangvollen Solo auf dem Flügelhorn seinen Stempel aufdrückte.

Als sich die Musiker der Rockmusik widmeten, wurde deutlich, wie die einzelnen Register fein aufeinander abgestimmt waren. Wer auf traditionelle Blasmusik setzte, lag bei der „Heublumen-Polka“ richtig. Trotzdem waren die Musiker unter der sicheren Stabführung von Herbert Lutz dabei noch einmal voll konzentriert, denn Kurt Gäble schuf damit keine typische Mitklatsch-Musik, sondern vielmehr eine anspruchsvolle Komposition, bei der das Tenorhornregister wie aus einem Guss seinen Solopart spielte.

Gegen Ende lobte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Roland Campregher auch mal den Chef Ralf Lorenz. „Du tust alles für den Verein“, sagte Campregher. Seit 31 Jahren dirigiere Herbert Lutz nun die Kapelle – und er habe immer noch Biss und Motivation, um Neues anzupacken.

Nach der Zugabe „The way old friends do“ hatte Herbert Lutz noch einen Trumpf im Ärmel: „Stets treu“, ein Marsch, als Dank für das Kommen der Zuhörer. Das Stück soll im Sommerprogramm der Rulfinger noch öfter zu hören sein.