Ortsvorsteher sorgt sich um Beurener Donauweg

Mit Videoüberwachung auf Müllsünder-Jagd: Die Stadt Biberach könnte noch in den Sommerferien am Container-Standort im Weißen Bild/Fünf Linden in Biberach eine Kamera aufbauen.

„Die Pläne sind soweit gediehen, dass wir es kurzfristig umsetzen könnten“, sagte der erste Bürgermeister Ralf Miller im Interview mit Regio TV und Schwäbische.de. Für ihn sei es das letzte Mittel. Andere Kommunen wie Ehingen gehen diesen heiklen Schritt schon länger.