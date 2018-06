Ordnungsamt geht gegen Elterntaxis vor

Die Pfingstferien sind vorbei, die Schule hat wieder begonnen und an der Ablachschule in Mengen werden die Mitarbeiter des Ordnungsamts ab heute vor allem dienstags und donnerstags verstärkt kontrollieren, ob Eltern mit ihren Autos im Halteverbot parken. Dies ist eine Sofortmaßnahme, auf die sich Stadtverwaltung, Schulleitung und Elternbeirat geeinigt haben, nachdem am 15. Mai eine Zweitklässlerin nach Schulschluss von einem Auto angefahren worden war. Laut Bürgermeister Stefan Bubeck könnte als letzte Konsequenz die Ablachstraße gesperrt werden.

Dienstags und donnerstags ist um 15.45 Uhr an der Ablachschule immer besonders viel los. An diesen Tagen haben die mehr als 300 Grundschüler alle zur gleichen Zeit Schulschluss. Dementsprechend viele Elterntaxis biegen dann in die Ablachstraße ein. „Viele Eltern machen es richtig, fahren bis zum Hallenbad durch, wenden dort und warten dann am rechten Fahrbahnrand auf ihre Kinder, sagt die stellvertretende Schulleiterin Stefanie Klein. Andere würden sich nicht um die Vorgehensweise scheren, die zur Sicherheit der Kinder auch regelmäßig kommuniziert würde. Im Gegenteil. „Viele Autos fahren auf den Lehrerparkplatz, wenden dort oder blieben gleich im absoluten Halteverbot auf der Höhe des Parkplatzes stehen“, sagt sie.

Genau dort ist der Unfall passiert, als ein Mädchen nach der Schule den Heimweg nach Ennetach antreten wollten. Die Falschparker verstellten dem Kind die Sicht auf die Fahrbahn und ein herannahender Autofahrer sah das die Straße überquerende Mädchen zu spät. Das Auto streifte das Mädchen und es stürzte. Glücklicherweise verletzte es sich nicht.

Wunsch nach Sachverständigem

„Seit Jahren appellieren wir an die Eltern, nicht bis direkt vor die Schule zu fahren“, sagt Klein. In der Arbeitsgruppe „Sicherer Schulweg“ werde genauso lange schon nach einer besseren Lösung gesucht. Als letzte Maßnahme war der Parkplatz zum reinen Lehrerparkplatz erklärt und die Durchfahrt über den Parkplatz gesperrt worden. Jetzt fordern Schulleitung und Elternbeirat, dass sich ein externer Verkehrssachverständiger die Situation ansieht. „Vielleicht hat der noch eine Lösung parat, über die wir noch nicht nachgedacht haben“, sagt die Elternbeiratsvorsitzende Sonja Goeze.

Mehr entdecken: Schranke soll die Elterntaxis ausbremsen

Auch, wenn er den Unfall mit Bestürzung zur Kenntnis genommen habe, glaubt Bürgermeister Stefan Bubeck nicht, dass ein Experte neue Lösungsansätze findet. „Wir hatten ja bereits mehrere Vekehrsschauen mit Vertretern der Polizei und der unteren Verkehrsbehörde des Landratsamts vor Ort“, sagt er. „Das sind ja auch Experten in Sachen Verkehr.“ Außerdem habe sich vor drei Jahren das Ingenieurbüro Planstatt Senner die Situation angesehen. „Wir haben die Lage schon deutlich verbessert“, so Bubeck. „Die einzige Möglichkeit, die uns meiner Meinung noch bleibt, ist, die Zufahrt zur Schule komplett zu sperren. Darüber werden wir jetzt wohl nachdenken müssen.“ Würde die Ablachstraße gesperrt, müssten die Lehrer allerdings weiterhin Zugang zum Parkplatz erhalten und Anwohner passieren können. „Auch das Hallenbad sollte ja erreichbar sein. Da müssten wir uns informieren, mit welchen Techniken das erreicht werden kann“, so Bubeck.

Rüttelt Unfall die Eltern wach?

Der von der Stadtverwaltung ausgelobte Wettbewerb zum Thema „Weg vom Auto“ sei in der Bevölkerung übrigens auf wenig Interesse gestoßen. „Da wurden nicht viele Beiträge eingereicht“, sagt er. Zunächst hoffen jetzt alle Beteiligten, dass der Unfall die Eltern wach gerüttelt hat. „Es wäre schön, wenn auch die unbelehrbaren nicht mehr im absoluten Halteverbot stehen würden“, sagt Bubeck. Dafür sollen auch die Mitarbeiterinnen des Ordnungsamts sorgen, die sich ab sofort dienstags und donnerstags an der Ablachschule postieren werden.

Eine zusätzliche Gefahrenquelle für die Ablachschüler sind in den Augen einiger Eltern die Glascontainer, die sich gegenüber des Lehrerparkplatzes an der Ablachschule befinden (auf dem Foto links). Autos, die dort auf der Fahrbahn parken, würden die Situation noch komplizierter machen. „Den Containerstandort werden nicht zur Disposition stellen“, sagt Bürgermeister Bubeck. Man habe seinerzeit verschiedene Punkte im Stadtgebiet untersucht und nach Ausschlussverfahren entschieden. „Diese Container sind so gut überwacht wie sonst keine im Kreis“, so Bubeck. Sowohl Hausmeister als auch Bauhofmitarbeiter hätten sie im Blick und würden Müll und Scherben beseitigen. Neben der guten Erreichbarkeit sei auch der Abstand zum Wohngebiet ein Kriterium zur Auswahl gewesen.