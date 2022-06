Offener Unterricht an der Jugendmusikschule Mengen

Die Veranstaltung „Junges Forum“ am kommenden Sonntag, 3. Juli, um 18 Uhr ist der Auftakt zum „Offenen Unterricht“ an der Jugendmusikschule Mengen. Bei diesem rund 30minütigen Konzert präsentieren Schülerinnen und Schüler der ersten Ausbildungsjahre kurze Werke an ihrem Instrument und verdeutlichen so Neueinsteigern, die an einer musikalischen Ausbildung interessiert sind, was schon nach kurzer Unterrichtsdauer am Wunschinstrument möglich ist. Ebenfalls werden bei diesem Konzert alle gängigen an der Jugendmusikschule zu erlernenden Instrumente vorgestellt. Die Besucher erhalten so ebenfalls eine informative Übersicht über die jeweiligen Fachbereiche sowie die Ausbildung an der Jugendmusikschule. Wie die Musikschulleitung mitteilt, besteht im Anschluss an das Konzert für Interessierte die Möglichkeit, sich mit den anwesenden Fachlehrern auszutauschen sowie einen Termin für eine Probestunde am Wunschinstrument zu vereinbaren. Dazu sind übrigens nicht nur Kinder und Jugendliche eingeladen. Auch für Erwachsene besteht die Möglichkeit einer Unterrichtsaufnahme an der Jugendmusikschule. Das Konzert findet statt in der „Mensa“ im Schulgebäude in der Ablachstraße 3. Der Eintritt ist frei. Weitere Auskünfte zur Jugendmusikschule sowie Möglichkeiten zur Anmeldung finden sich im Internet unter www.mengen.de „Bildung & Jugend – Jugendmusikschule“. Ebenfalls können Informationen auch telefonisch unter 07572 / 600 595 oder per E-Mail unter andre.streich@mengen.de erfragt werden.