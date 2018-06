Obst- und Gartenbauverband schließt Meßkirch aus

Von Anna Weber

Die Aufregung ist groß bei den Tanzschülern von Marina Bernt. Morgen ist ihr großer Auftritt im Edwin-Scharf-Haus in Neu-Ulm. Unter dem Motto „My way of Dance“ zeigen mehr als 200 Tänzer, was sie alles in der Tanzschule gelernt haben. Wir haben sie vorab bei den Proben besucht.