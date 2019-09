Ob neu oder alt - der Herbsttreff zieht an

Der Mengener Gewerbeverein hat am Samstag zum „neuen“ Herbsttreff geladen. Die Autohäuser waren wieder mit von der Partie und der Verein konnte den einen und anderen Betrieb wieder dafür gewinnen, sich beim Herbsttreff zu präsentieren. Als eine Art Messe wurde der Herbsttreff in diesem Jahr aufgebaut. So waren auch die großen Firmen wie Schlösser, Schunk und NMH auf der Hauptstraße präsent und stellten sich vor.

„Wenn sie das als Messe bezeichnen wollen, dann braucht’s schon noch etwas mehr Gewerbetreibende auf der Straße und das kulinarische Angebot sollte auch ausgereifter sein. Vielfalt kommt immer ganz gut an“, sagt ein Besucher aus Scheer augenzwinkernd. „Dieses Mal gab es einen normalen Wecken mit Steak, der natürlich auch lecker war. Aber ich freue mich heute schon darauf, was nächstes Jahr zusätzlich angeboten wird.“

Weiter oben, gegenüber vom Schanz, hat Egon Stark von der Spedition Stark in Rulfingen einen Lastwagen abgestellt. Zusammen mit der Verkehrswacht möchte die Spedition auf den toten Winkel bei einem Lastwagen hinweisen und die Verkehrsteilnehmer für dieses Thema sensibilisieren. Besucher konnten sich hinter das Lenkrad des Zwölftonners setzen und erkannten sofort, dass man einen Fahrradfahrer in manchen Positionen gar nicht erkennen kann. Da dürfte der eine oder andere sicherlich anders an einen Lastwagen heranfahren, wenn er auf dem Rad sitzt.

In diesem Jahr gab es kein Karussell für die Kinder, dafür aber eine große Hüpfburg. Die kam bei den Kleinen sehr gut an. Nicole aus Krauchenwies hatte alle Mühe damit, ihren Maximilian überhaupt mal wieder aus dem Spielgerät zu locken.

Bei Friseur Lasar wurde das 60-jährige Bestehen des Friseurgeschäfts gefeiert. Feine Häppchen und kühle Getränke gab es für die Gäste. Mitarbeiterin Sabrina Stützle sieht keinen eindeutigen Trend bei Frisuren und Farben: „Da gibt es nichts im Speziellen, es ist eher so, dass man das Individuelle der Person zur Geltung bringt. So wie früher, dass alle auf einmal mit dem Jennifer-Aniston-Look rumgerannt sind, das gibt es nicht mehr. Bei der Farbe ist es eher so, dass die Kunden sich mehr trauen und auch experimentieren möchten und wir beratend unterstützen.“

Gute Gespräche

Kfz-Technik Boden ist auch zum ersten Mal dabei. Dominik Boden ist mit dem Herbsttreff rundum zufrieden. „Ich hatte wirklich sehr gute Gespräche, den ganzen Tag über. Sei es mit Stammkundschaft oder mit potienziellen Kunden, die sich für das Thema Glasschaden interessieren. Sein Geschäft hat er in der Flachsstraße angesiedelt. Auch zum ersten Mal war Razeg Alakuzei mit seinen Fahrzeugen vor Ort. Als freier Autohändler kann er bis zu 350 Autos jeder Marke kurzfristig für den Kunden abrufen. Seit 2017 betreibt er sein Geschäft in Ennetach.

Nanne Aigner, eine Ur-Mengenerin, ist wie bei jedem Herbsttreff unterwegs. „Wenn du von hier bist, dann ist dieser Event ein Muss, genau so wie der Martinimarkt. Die zwei Tage sind einfach fest im Terminkalender, Freunde treffen und auch Bekannte, die man schon lange nicht mehr gesehen hat – das mag ich einfach! Zum Abschluss trifft man sich dann immer noch im Schwarzen Adler und lässt den Tag gemütlich ausklingen.“