Novska verteidigt den Titel

Bei der Siegerehrung bei Mengen International hat Bürgermeister Stefan Bubeck am Sonntagnachmittag von einem Sieger und fünf Gewinnern gesprochen. Novska verteidigte seinen Meistertitel und ging wie vor zwei Jahren als Sieger aus Mengen International hervor.

Regierungspräsident Klaus Tappeser überreichte der jubelnden Mannschaft den begehrten Pokal. Stefan Bubeck lobte die starke Mannschaft, die auch beim Feiern überzeuge. Auf dem zweiten Platz landete die Lengwiller Mannschaft. Dritter wurde die Mengener Truppe, vierter die Haarlemer Mannschaft. Platz fünf ging an Boulay.

Zu Beginn der Siegerehrung waren Abordnungen der Bürgerwache mit der Stadtkapelle zum Rathaus gezogen. Die Bürgerwache stellte sich zur Serenade auf. Stefan Bubeck schritt mit seinen Ehrengästen die Front ab. „Beim G7-Treffen in Kanada ist nicht viel herausgekommen“, sagte Klaus Tappeser. „Bei Mengen International hingegen ist verdammt viel herausgekommen.“ Die Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden lobte, dass Mengen International dazu beitrage, den Frieden zu sichern. „Heimatliebe und ein aktiver Einsatz für Europa sind kein Widerspruch“, sagte sie. Der Landtagsabgeordnete Klaus Burger stellte fest, dass der Europa-Gedanke in Mengen lebt. „Politiker halten gute Reden, aber was in Mengen geleistet wurde, ist zehnmal so viel wert“, rief Burger allen zu. (vr)