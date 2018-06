Noch freie Plätze beim Feriensommerverfügbar

Für die Anmeldung zum Mengener Kindersommer findet am Dienstag, 15. Juli, von 10 bis 20 Uhr im Jugendhaus ein Nachmeldetermin statt. Trotz großer Nachfrage am Anmeldesamstag gibt es für verschiedene Veranstaltungen noch freie Plätze. Für die Nachmeldungen hat sich wie in den Jahren zuvor das Jugendhaus als Vermittler und Ansprechpartner bereit erklärt. Die Vielfalt der noch verfügbaren Plätze verspricht für alle Nachzügler ein breit gefächertes Angebot und jede Menge Ferienspaß. „Bisher waren für jedes Kind fünf Veranstaltungen vorgesehen“, so Martina Pociecha, Vorsitzende des Organisationsteams, „ab sofort dürfen alle Kinder, auch diejenigen, welche sich schon für fünf Angebote angemeldet haben weiter nachlösen“. (mj)