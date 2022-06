Noch einmal Konfirmation in Mengen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits am 15. Mai wurden diese Mädchen in der evangelischen Kirche in Mengen konfirmiert. Sie haben ein Jahr lang den Konfirmandenunterricht besucht, und konnten am Ende einiges zur Gestaltung ihres Konfirmationsgottesdienstes beitragen. Die bunte Vielfalt der Menschen, die in der Gemeinde zusammenkommen, und dort zu einer Gemeinschaft werden, war ihnen besonders wichtig. Mit dem feierlichen Segen wurde eine wichtige Wegmarke erreicht. Wir wünschen Euch alles Gute! Foto: Schwarz