Nikolaus verteilt Aufmerksamkeiten

Die Nikolausaktion der Stadt Mengen vergangenen Donnerstag war laut einer Pressemitteilung ein Erfolg. Der Nikolaus der Stadt Mengen verteilte mit seinen Gehilfen an der Kreuzung Hauptstraße/Mittlere Straße am Nachmittag kleine Geschenke an Radfahrer.

Am Tag vor Nikolaus hieß es in der Mengener Innenstadt „Fahrradfahrer aufgepasst“. Der Nikolaus war mit seinen Gehilfen unterwegs und sprach Radfahrer an. Das Ziel: Mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Dabei achteten sie auf die richtige Beleuchtung am Fahrrad und belohnten die Radfahrer, die mit funktionierender Beleuchtung unterwegs waren mit Schokoladenherzen, Kalendern sowie Gutscheinen der ortsansässigen Fachgeschäfte.

Die Radfahrer, die ohne ausreichende Beleuchtung unterwegs waren, erhielten ebenfalls einen Rabatt-Gutschein für Fahrradequipment, damit sie gegebenenfalls ihre Fahrradbeleuchtung instandsetzen können. Der Nikolaus lobte bei der Aktion auch alle Radfahrer, die zu dieser kalten Jahreszeit unterwegs waren: „Wichtigste Botschaft der Nikolausaktion ist für uns, die Radfahrer, die zudem mit einem ausreichend beleuchteten verkehrssicheren Fahrrad unterwegs sind, dafür zu belohnen. Die Verteilung der Gutscheine für Fahrradequipment und Reparaturen soll für alle ein Anreiz sein, ihr Fahrrad verkehrssicher auszustatten“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Aktion war Teil der „Tu’s aus Liebe“-Kampagne, die die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) 2015 gemeinsam mit ihren Mitgliedskommunen zum Thema „Verkehrssicherheit“ ins Leben gerufen hat. Die Kampagne wird seitdem stetig um Aktionen, die für ein rücksichtsvolles Miteinander im Straßenverkehr werben, erweitert. Licht trägt entscheidend zur Sicherheit von Radfahrern bei, denn beim Einschalten des Lichts kommt es nicht nur darauf an, selbst etwas zu sehen, sondern es geht vor allem darum, gesehen zu werden.