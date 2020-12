Nikolaus sorgt sich um Radsicherheit

„In diesem Jahr belohnt der Nikolaus wieder alle, die auch im Winter mit dem Rad unterwegs sind“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Stattfinden soll die Aktion auf dem Wochenmarkt am Samstag, 5. Dezember. Da der Stadt Mengen dabei eine gute Beleuchtung besonders wichtig ist, gibt es Geschenke für alle, die mit Licht fahren. An Radfahrer ohne Licht verteilt der Nikolaus aber auch etwas. Am Ende sorgt er so für mehr Verkehrssicherheit.

Gemeinsam mit der Fahrradbeauftragten Cornelia Hund verteilt der Nikolaus also am Samstagvormittag in der Mengener Innenstadt Schokoladenherzen und Gutscheine der örtlichen Fahrradfachgeschäfte an gut beleuchtete Radfahrer. Für alle Radler ohne funktionierende Beleuchtung gibt es aber nicht die Rute, sondern ebenso hilfreiche Gutscheine für Reparaturen oder Equipment rund ums Fahrrad bei den örtlichen Radhändlern. „Vorbeiradeln lohnt sich also“, heißt es in der Mitteilung.

Unterstützt wird diese Licht-Check-Aktion vom Zweiradcenter Bacher, Radsport Walser und Intersport Sport Dietsche in Mengen, die durch diese Aktion einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit leisten wollen. Einlösen kann man die Gutscheine bis zum 27. Februar 2021.

Die Nikolaus-Aktion ist Teil der „Tu’s aus Liebe“-Kampagne, die die Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK BW) seit 2015 mit ihren Mitgliedern zum Thema „Verkehrssicherheit“ umsetzt. Licht trägt entscheidend zur Sicherheit von Radfahrern bei, denn beim Einschalten des Lichts kommt es nicht nur darauf an, selbst etwas zu sehen, sondern es geht vor allem darum, gesehen zu werden.

Der Arbeitsgemeinschaft gehören derzeit 78 Städte, Landkreise und Gemeinden an. Unterstützt und gefördert vom Land, wollen die Kommunen das Radfahren als selbstverständliche, umweltfreundliche und günstige Art der Fortbewegung fördern, mehr Menschen sicher aufs Rad bringen und ihnen die Freude am Radfahren vermitteln.