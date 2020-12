Nikolaus erinnert Radfahrer an Verkehrssicherheit

Auf dem Wochenmarkt am vergangenen Samstag hieß es bereits zum wiederholten Male: „Fahrradfahrer aufgepasst“. Der Nikolaus war mit seinen kleinen Gehilfen unterwegs und achtete auf die richtige Beleuchtung an den Fahrrädern der Marktbesucher. Diese war in den meisten Fällen vorbildlich und wurde mit Schokoherzen, nützlichen Give-Aways sowie Rabatt-Gutscheinen der ortsansässigen Fachgeschäfte Zweiradcenter Bacher, Radsport Walser und Intersport Sport-Dietsche belohnt. So machte der Nikolaus der Stadt Mengen ein ganz besonderes Geschenk: Mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Der Nikolaus lobte bei der Aktion alle Radfahrer, die trotz der kalten Jahreszeit unterwegs waren: „Wichtigste Botschaft der Nikolausaktion ist für uns, die Radfahrer, die zudem mit einem ausreichend beleuchteten Fahrrad unterwegs sind, dafür zu belohnen. Die Verteilung der Gutscheine für Fahrradequipment und Reparaturen soll ein Anreiz sein, die Fahrräder verkehrssicher auszustatten“, wird er in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Auch die Fair-Trade-Initiative Mengen war mit einem eigenen Infostand auf dem Wochenmarkt vertreten, und hat unterdes interessierte Besucher über die Vorteile fairen Handels und die vielen Möglichkeiten im Bereich des nachhaltigen Verpackens informiert. Zahlreiche Partner aus Handel, Gastronomie und Zivilgesellschaft bilden mit ihrem Engagement im Bereich des fairen Handels die Grundlage dafür, dass Mengen kürzlich sogar offiziell als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet wurde (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Mit großem ehrenamtlichen Engagement hatten sich die Mitglieder der Steuerungsgruppe (bestehend aus Katrin Westermann, Peter Weiler, Matthias Effinger, Michael Femmer und Thomas Dau) viel Wissenswertes rund um den Fairen Handel und der Nachhaltigkeit einfallen lassen und für die Besucher auf sehr ansprechende und informative Weise aufbereitet.

Unterstützt wurde die Initiative außerdem von Betrieben, die sich auf besondere Weise mit den Nachhaltigkeitsthemen und dem ökologischen Fußabruck beschäftigt haben. So konnte man sich bei der Bücherei über die neu eingetroffenen Leihexemplare des Ratgebers „Furoshiki – Geschenkverpackungen aus Stoff selbst gemacht“, und das spannende Angebot des „Blind Date mit einem Buch“ informieren. Das Martinslädele, wie auch die Kreuzapotheke, haben einen Weg gefunden, den Verbrauch von Einwegtragetaschen drastisch zu reduzieren. Am Stand konnte man die beiden Alternativen genauer anschauen und sich über die Hintergründe informieren. Nebenan konnte man fair gehandelte Produkte des Weltladens kaufen.