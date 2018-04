Niklas Adams erreicht den 14. Platz auf Landesebene

„Jugend debattiert“ ist ein Diskussionswettbewerb unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten, der jährlich stattfindet. Bereits im Januar hat Niklas Adams, Schüler der Realschule Mengen, im Regionalwettbewerb einen hervorragenden zweiten Platz erreicht, was ihn berechtigte, am Landeswettbewerb in Stuttgart teilzunehmen, bei dem sich die besten „Debattierer“ aus Baden-Württemberg messen. Die Themen für die 32 Finalteilnehmer lauteten: „Soll eine Kennzeichenpflicht für Fahrräder eingeführt werden?“ und „Sollen retuschierte Model-Fotos wie in Frankreich gekennzeichnet werden?“

Schulleitung erfreut

Die Themen wurden den Teilnehmern zehn Tage vor dem Wettbewerb zugesandt. Dank einer umfangreichen Vorbereitung erreichte Niklas mit 65 Punkten den 14. Platz. Er selber meinte: „Platz 14, ein Ergebnis im oberen Mittelfeld, das kann sich sehen lassen. Meine persönlichen Erwartungen habe ich leider nicht erfüllt. Ich hätte mich gefreut, wenn meine Platzierung einstellig wäre.“ Andreas Beck, der an der Realschule „Jugend debattiert“ organisiert und durchführt und in Stuttgart als Juror für die Sekundarstufe 2 eingesetzt war, und Schulleiterin Mechtild Kniele freuen sich über dieses gute Ergebnis der Realschule: „Nachdem wir schon im vergangenen Jahr mit Ralf Pusch einen Schüler im Landeswettbewerb hatten, ist dieser Erfolg wirklich unglaublich.“