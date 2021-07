Niesattacke: Laster kommt von Fahrbahn ab

Möglicherweise eine Niesattacke dürfte der Grund für einen Unfall gewesen sein, der sich am Mittwoch um kurz vor 7.30 Uhr auf der Bundestraße 32 ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Der 53-jährige Fahrer eines Lastwagens war auf der Bundesstraße zum Unfallzeitpunkt zwischen den Einmündungen Klosterstraße und Scheerer Straße unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge niesen musste und dadurch auf das rechte Bankett abkam. Er überfuhr einen Leitpfosten, welcher durch die Kollision das Rücklicht des Lastwagens beschädigte. Teile des Rücklichts prallten gegen den dahinterfahrenden VW einer 20-Jährigen. Während am Lastwagen geringer Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand, beläuft sich dieser am VW auf circa 500 Euro. Menschen wurden nicht verletzt.