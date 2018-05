In der Nacht auf Dienstag, den 1. Mai, hat es in der Region viele gelungene Maischerze gegeben, die am nächsten Tag die Menschen zum Schmunzeln gebracht haben. Leider waren auch einige darunter, die die Grenze zur Straftat überschritten haben.

So wurde etwa in der Nacht auf Dienstag gegen 2.30 Uhr die Feuerwehr Mengen alarmiert und musste zu einem Flächenbrand ausrücken. Unbekannte Täter hatten sich einen schlechten Maischerz erlaubt und auf dem Missionsberg einen größeren Haufen von Grüngut entzündet. Danach überließen es laut Mitteilung der Feuerwehr dem Zufall, ob der Brand sich danach in der Fläche ausbreitet oder nicht. Eine Streife des Polizeireviers Bad Saulgau bemerkte den Feuerschein und alarmierte die Feuerwehr. Der Brand konnte dann schnell gelöscht werden, bevor ein größerer Flächenbrand entstanden war.

In Scheer haben unbekannte Täter in der Nacht den Maibaum in der Ortsmitte umgesägt. Am Dienstag lag der geschmückte Baum mit dem Stadtwappen am Boden. Für Bürgermeister Fischer ist damit eine nicht akzeptable Grenze überschritten. Die Stadtverwaltung habe Anzeige gegen unbekannt erstattet, teilt er über eine Nachricht der Stadt-App mit. Sogar eine Belohnung von 500 Euro hat er für sachdienliche Hinweise ausgesetzt, die vertraulich behandelt werden sollen. Hinweise nehmen das Rathaus, Telefon 07572/761 60, und die Polizei Sigmaringen, Telefon 07571/10 42 20, entgegen.

Launiger, und vor allem ohne Sachschaden, sind die Scherzbolde in Günzkofen unterwegs gewesen. Sie erklärten das neu geteerte Stück Gehweg, über das Bürgermeister Peter Rainer im Eilverfahren entschieden hatten, kurzerhand zum ersten Abschnitt eines großen Masterplans, der bis 2020 den Gehweg bis zur Bushaltestelle verlängern soll.

Ein neues Baugebiet wurde über Nacht in Ennetach ausgewiesen. Oder handelt es sich doch nur um die Plätze, die aufgrund des Hochwasserschutzproblems noch nicht bebaut werden dürfen? Ein Schild wirbt unter dem Titel „Wohnen in Ennetach mit dem Flair des Bodensees“ mit Grundstücken mit direktem Wasserzugang, wenn es die Wetterbedingungen erlauben. Familien, deren Kinder ihre Schwimmfähigkeit durch ein Seepferdchen nachweisen können, werden bevorzugt behandelt und das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen und die Gesellschaft zur Förderung von Stechmückenbiotopen treten als Förderer auf.