Neunter Tag des offenen Naturgartens von NABU und NAJU

Der neunte Tag des offenen Naturgartens des NABU Mengen Scheer Hohentengen Ostrach und der NAJU findet am Sonntag, 12. Juni, 13 bis 18 Uhr, in der Walke in Mengen, statt. Die NAJU hat den Garten auf Vordermann gebracht und will ihn der Öffentlichkeit präsentieren.

Der Tag des offenen Naturgartens soll zeigen, welche Vielfalt an Reptilien, Insekten und Tieren in einem naturnahen Garten zu sehen sind. Wie jedes Jahr gibt es ein Programm, das NAJU und NABU organisiert haben. Es wird eine Kräuterführung geben (14Uhr) unter Leitung von Agnes Weiß (Naturheilpraktikerin) aus Eichen.

Bei der Bewirtung spielen die Kräuter die Hauptrolle. Ob in Getränken, Cocktails oder auf dem Brot, die Kräuter sind überall dabei.Die Gäste können sich nach dem Rundgang durch den Naturgarten gemütlich niederlassen. Für Kaffee und Kuchen oder Gegrilltes vom Beurener Wasserbüffel ist gesorgt.

Um 15.30 Uhr werden die Sensen geschwungen. Ein Sensenmähkurs wird angeboten, bei dem man alles rund um die Sense lernen kann. Eine Wiese zum Versuchen steht bereit. Darüber hinaus wird eine Naturthemenecke eingerichtet, in der Infomaterial ausliegt. Für die kleinen Gäste gibt es eine Bastelecke.

Der Naturgarten ist eines der größten Projekte der NAJU Mengen. Jedes Jahr werden unzählige Stunden in den Garten gesteckt, um ihn zu pflegen und herzurichten. Die Arbeitsteilung liegt auch schon einige Jahre fest, jeder weiß, was zu tun ist.

Weitere Informationen zum NABU Mengen Scheer Hohentengen Ostrach und zur NAJU Mengen gibt es auf der neuen Homepage www.nabu-msho.de.