Neues Restaurant in Mengen hat seit wenigen Wochen geöffnet

Seit Anfang Oktober gibt es wieder ein Gastronomieangebot im Erdgeschoss des Gloria Kino-Centers in Mengen, Hauptstraße 22. Inhaber des „M.eatery“ ist Michael Kienzle, der zuvor sehr erfolgreich mit seinem Burger-Verkaufswagen auf diversen Veranstaltungen unterwegs war und zuletzt seinen festen Platz vor dem Mengener Rathaus hatte. Burger sind - das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Mengen hervor - nach wie vor fester Bestandteil der Speisekarte seines neuen Restaurants, ergänzt werde dieses Angebot durch eine Auswahl an deutschen Gerichten, die Tradition und Moderne verbinden.

Wie Michael Kienzle beim Besuch von Wirtschaftsförderin Kerstin Keppler erzählt, bietet er zu seinem Speisenangebot, allesamt ohne künstliche Aromen oder Zusatzstoffe, auch eine vielfältige Auswahl an Weinen an. Die Eröffnung am 8. Oktober sei ein voller Erfolg gewesen und am Wochenende sei das Lokal bereits ausgebucht gewesen.

Von der Tastatur an den Herd

Mit dem „M.Eatery“ – übersetzt heißt das „Michaels Lokal“ – erfüllt sich der gelernte Koch, der zuvor 14 Jahre als Programmierer tätig war, den Traum von ebendiesem; „seinem“ Lokal mit ausgewählten deutschen Gerichten aus regionalen Zutaten und Weinen aus ganz Deutschland.

Das Ambiente der Räume im Erdgeschoss des Gloria Kino-Centers sind für ihn der perfekte Rahmen hierfür. Insgesamt beschäftigt Michael Kienzle acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das M.eatery hat dienstags bis freitags von 11 bis 13.30 Uhr und von 17.30 bis 20.30 Uhr geöffnet und bietet an diesen Tagen auch einen Mittagstisch an. Samstags ist von 17 bis 20.30 Uhr geöffnet, Sonntag und Montag Ruhetag. Tischreservierungen werden gerne angenommen, auch Voranmeldungen für Familien- oder Firmenfeiern, für die auf Wunsch auch gerne ein Buffet angeboten wird.

Das M.eatery bietet Platz für rund 70 Personen. Der wöchentlich wechselnde Mittagstisch wird zudem über Facebook bekannt gegeben. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07572/7149138.