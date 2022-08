Neuer Wohnwagen bleibt in Bahnunterführung stecken

Ein 66-jähriger Autofahrer ist am Freitag in Ennetach auf der Klosterstraße mit seinem Wohnwagen in der Bahnunterführung steckengeblieben.

Offensichtlich unterschätzte er die Höhe seines Wohnwagens, als er die Bahnunterführung durchfahren wollte, teilt die Polizei mit. An dem neuen Wohnanhänger entstand ein Sachschaden von mehreren 1000 Euro. Vor der Bahnunterführung befindet sich ein Verkehrszeichen, welches die maximal zulässige Durchfahrtshöhe mit 2,10 Meter angibt. Laut Anwohnern kommt es an dieser Stelle vermehrt zu Vorfällen dieser Art.