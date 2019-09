Neuer Lebensabschnitt für 73 Erstklässler

Für 73 Kinder hat am Samstag in der Ablachhalle in Mengen ein neuer Lebensabschnitt begonnen: Mit einer Aufnahmefeier sind sie in ihre Schulzeit gestartet. Die 73 neuen Erstklässler verteilen sich auf drei erste Klassen.

Am Ende der Feier versammeln sich die neuen Erstklässler mit ihrer Schultüte in der Hand. Nacheinander schreiten sie unter anfeuernder Musik („Wer friert uns diesen Moment ein“, heißt es passenderweise in dem Lied von Andreas Bourani) durch einen symbolischen Bogen, den die älteren Schüler über ihre Köpfe halten. Die Eltern, Verwandte und Freunde der Schulanfänger klatschen dazu rhythmisch. Unter dem Bogen werden sie von Schulleiterin Gudrun Kempf und Bürgermeister-Stellvertreterin Brunhilde Raiser mit einem Händedruck begrüßt: Die Schulzeit hat begonnen. Diese Szene war der Schlusspunkt der Schulaufnahmefeier in der Ablachhalle am Samstagvormittag.

Egon und Gudrun gibt es nicht

Schulleiterin Gudrun Kempf zählte in ihrer Begrüßung zu Beginn die Vornamen der neuen Erstklässler auf. „Viele Namen fangen mit A an“, stellte sie fest. Eine Häufung gebe es auch bei den Anfangsbuchstaben L und M. Ein „Egon“ hingegen sei ihr schon lange nicht mehr begegnet. „Geschweige denn eine Gudrun. Die ist mir noch nie über den Weg gelaufen“, bemerkte sie selbstironisch mit Blick auf ihren eigenen Vornamen. Bei Brunhilde Raiser war die Einschulung noch ganz anders als heutzutage. „Ich bin mit meinem Schulranzen alleine über die Dorfstraße gelaufen“, erinnerte sich die Bürgermeister-Stellvertreterin in ihrem Grußwort. Eine gemeinsame stimmungsvolle Feier mit Eltern, Verwandten und Freunden – das gab es zu ihrer Zeit nicht. „Ich finde ganz klasse, dass sich das geändert hat“, betonte sie. Sie sprach auch die neuen Erstklässler an. „Ihr seid so viele, schaut euch mal um“, sagte sie. Sie, also die neuen Erstklässler, würden nun viel lernen. Doch das sei kein Grund zur Sorge: „Das tut ihr schon, seit ihr auf der Welt seid“, sagte sie zu ihnen. Selbstständig nach dem Spielzeug greifen, später sich selbst anziehen – alles große Lernschritte, die schon vor der Schulzeit erfolgen.

„Ihre Kinder können viel“, sagte sie an die Eltern der Erstklässler gerichtet. Sie, also die Eltern, sollten ihren Kindern zutrauen, beispielsweise mit anderen Kindern den Schulweg zu Fuß gehen zu lassen. „Dass das Auto nicht in das Klassenzimmer fahren muss“, ergänzte sie ironisch. Den Schulweg selbst zu gehen, sei wichtig für die Kinder.

Die Elternbeiratsvorsitzende Dorothea Idrizaj-Tienschenow riet den Eltern, geduldig mit ihren Kindern zu sein. Und auch, dass die Eltern zeigen, wie stolz sie auf ihren Nachwuchs sind: „Zeigen Sie es ihnen so oft Sie können. Das lässt sie wachsen.“ Ein kurzes Grußwort sprach auch Mirco Alexander, Vorsitzender des Schulfördervereins. Die schon etwas größeren Grundschulkinder führten für die neuen Erstklässler ein Sing-, Tanz- und Theaterspiel namens „Die verschwundenen Zahlen“ auf. Beteiligt waren hier der Schulchor, die Zumba-AG und die Klasse 3d. Musikalisch begleitete die Cajón-AG die Feier.

Zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen und ihren neuen Klassenkameraden gingen die Erstklässler dann in die Ablachschule zur ersten Schulstunde.