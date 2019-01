Neuer Förderverein möchte Menschen die tiergestützte Therapie ermöglichen

Ein neuer Förderverein hat sich unter dem Namen „Bauernhoftiere bewegen Menschen“ gegründet. Zweck des Fördervereins ist, „getreu seinem Motto „Lebensschule Bauernhof“ insbesondere die ideelle und finanzielle Förderung von Aktivitäten und Projekten auf dem Bauernhof mit dem Schwerpunkt tiergestützter Fördermaßnahmen. Vorsitzende ist Andrea Göhring, ihre Stellvertreterinnen sind die Stuttgarter Buchautorin Jutta Schneider Rapp und Silke Kremsner. Kassenwart ist Marion Stärk.

Vereinsziel ist es, jungen und alten Menschen mit und ohne Behinderung positive Begegnungen mit Tieren und Natur zu ermöglichen. „Der Verein fördert so die physischen Fähigkeiten und psychische Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und Senioren sowie gleichzeitig den Tierschutz“ – steht in der Satzung des Fördervereins.

Zur Gründungsversammlung waren rund 20 Personen gekommen. Zu Beginn zeigte Andrea Göhring eine Dokumentation, die im SWR zu sehen war, in dem die tiergestützte Therapie anschaulich erläutert wird. Dabei begegnet die kleine Maria – mehrfach eingeschränkt – Schafen, Hühnern und einer Kuh. Sie streichelt die Tiere, dabei entkrampfen sich die Hände, der Körper entspannt sich und das sinnliche Vergnügen schlägt sich mit einem versonnenen Lächeln auf ihrem Gesicht nieder. Es sind Momente des Glücks, mit großem therapeutischen Wert. Doch ist diese Art der Therapie in den Kassenleistungen nicht enthalten. Eltern oder die Einrichtungen, die die Kinder betreuen, müssen die Therapie-Stunden selbst bezahlen. Dafür reicht oft das Geld nicht aus.

Förderverein soll Spenden und Zuschüsse zusammentragen

Mit großem Interesse folgten die Besucher der Gründungsversammlung den Ausführungen von Andrea Göhring. Kinder und Jugendlichen mit Behinderung oder Menschen mit einer Demenz würden öfter zur Therapie kommen, wenn sie die Kosten aufbringen könnten. Der Förderverein soll Spenden und Zuschüsse zusammentragen, um ihnen dies zu günstigeren Konditionen zu ermöglichen. Auf dem Hof gibt es drei Esel, sieben Schafe, zwei Ziegen, eine Kuh mit Kalb, Hühner und Minischweine. Diese Tiere werden ausschließlich für therapeutische Zwecke gehalten und ausgebildet, weil jedes besondere Fähigkeiten hat, die je nach Einschränkung der Patienten eingesetzt werden. „Ich kann die Tiere nicht melken und schlachten. An ihnen wird nur über die therapeutische Dienstleistung verdient“, erklärte Andrea Göhring.

So entstehen hohe Kosten, um die Struktur aufzubauen und zu erhalten. Der Förderverein möchte die Therapieangebote ideell und finanziell unterstützen, sodass eine Vielfalt an bezahlbaren Angeboten für Kinder, Jugendliche und Senioren entwickelt werden. „Wir möchten zusammen neue Ideen und Aktivitäten erarbeiten. Im Förderverein kommen so viele Talente zusammen“, freut sich Andrea Göhring.

Die Vereinsmitglieder unterstützen den Hof, indem sie zum Beispiel helfen, die Tiere auszubilden und Flyer erstellen, die die Wirkung tiergestützter Therapie in der Öffentlichkeit bekannter machen soll. In der Vereinsarbeit geht es auch um das Bewusstsein für Tierschutz und das Bild des Tieres in der Gesellschaft zu verbessern. Renate Reul erklärte, die Kuh gelte als reines Nutztier, das Milch, Fleisch und Leder liefert. „Hier auf dem Hof haben wir es mit einem Wesen zu tun, das hohe Qualitäten hat. Tiere sind mehr als Lebensmittellieferanten. Sie haben viele Talente“, sagte sie.

Auch die Buchautorin Jutta Schneider-Rapp betonte, dass Tiere dem Menschen weitaus mehr geben als nur Milch und Fleisch. Der Förderverein wird seine Arbeit aufnehmen, sobald die Gemeinnützigkeit anerkannt ist. Im Frühjahr wird es auf dem Bauernhof ein Mitgliedertreffen geben, um die Tiere und ihre artspezifischen Fähigkeiten besser kennenzulernen.