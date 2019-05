Neue Verkehrsführung für Radfahrer stößt auf Kritik

In der Mühlstraße in Ennetach ist die Verkehrsführung verändert worden: Radfahrer dürfen nicht mehr auf dem Gehweg bei der Mühlstraße fahren, denn dieser ist nun kein kombinierter Geh- und Radweg mehr. Stattdessen gibt es jetzt einen Streifen auf der Straße – eine Einbahnstraße – neben dem Gehweg für Radfahrer. Indirekte Folge der Neuregelung ist aber, dass Rad fahrende Anlieger von Holzstraße und Breite, die von Richtung Bürgerhaus kommen, jetzt zweimal die viel befahrene Kastellstraße/Scheerer Straße überqueren müssen – was Liane Schmid für gefährlich hält. Sie hat beim Landratsamt ein Zusatzzeichen „Radfahrer frei“ beantragt, das Radfahrern gestatten würde, wieder den Gehweg zu benutzen.

In der Ortschaftsratssitzung Ennetach kürzlich war die neue Verkehrsführung Thema. „Wir sind nicht ganz glücklich“, sagte Ortsvorsteher Wolfgang Eberhart. Er erläuterte den Grund für den Wegfall des kombinierten Geh- und Radwegs: „Jetzt ist festgestellt worden, dass an der Ablachbrücke der Fuß- und Radweg zu schmal ist.“ Es habe geheißen, dass man sonst eine Holzbrücke für Radfahrer über die Ablach brauche, ergänzte Eberhart.

Neue Gefahrensituationen

Bei einem Vor-Ort-Termin erläutert Stadt- und Ortschaftsrätin Liane Schmid die Lage. Sie hat sich besonders um das Thema gekümmert und ist als Anwohnerin der Breite selbst betroffen. Bislang durften laut Liane Schmid Radfahrer, die vom Bürgerhaus kamen, den Gehweg in der Mühlstraße benutzen. Der Gehweg war also von beiden Richtungen befahrbar. Jetzt hat sich die Lage geändert: Radfahrer, die in Richtung Bürgerhaus fahren, müssen jetzt einen neben dem Gehweg angebrachten Streifen auf der Einbahnstraße benutzen. Und Radfahrer, die vom Bürgerhaus kommen, beispielsweise Anlieger von Holzstraße und Breite, müssen eine ganz andere Streckenführung wählen: Sie müssen den anderen Arm der Mühlstraße, der an der Bäckerei Kühnle vorbeiführt, befahren. Dann müssen sie in Höhe Gasthaus Adler/ehemaligem Römermuseum die Kastellstraße, die später zur Scheerer Straße wird, zum ersten Mal überqueren und zum zweiten Mal, wenn sie dann beispielsweise in die Holzstraße oder die Breite abbiegen wollen.

„Besonders für die Anwohner der Holzstraße und der Breite ergeben sich neue und erhebliche Gefahrensituationen“, findet Liane Schmid. Bei der ersten Stelle entstünden oft unübersichtliche Situationen wenn Autofahrer den Bäckerei-Parkplatz oder den Gasthof-Parkplatz rückwärtsfahrend verlassen. Bei der zweiten Stelle sei die Straßenführung mit der Kurvengestaltung und die Geschwindigkeit das Problem: „Da fahren manche Tempo 60“, bemerkt Schmid.

Denkbar wäre, dass Radfahrer quasi als „Schleichweg“ auf den Gehweg, der direkt hinter den Parkplätzen von Bäckerei, Metzgerei und Blumengeschäft verläuft, ausweichen – was aber zu gefährlichen Situationen führen könnten, wenn Autos rückwärts ausparken. Liane Schmid hält diese Option deshalb für nicht sinnvoll.

Beim Vor-Ort-Termin war zu beobachten, dass manche Radfahrer, beispielsweise Jugendliche, nach wie vor die alte Streckenführung benutzen, das heißt, vom Bürgerhaus kommend den Mühlstraßen-Gehweg weiterhin benutzen, oder auch den neuen Streifen, aber dann in nicht erlaubter Gegenrichtung, also gegen die Einbahnstraße. Grundsätzlich dürfen Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr einen Gehweg mit dem Fahrrad befahren, danach nicht mehr. Allerdings ist es auch so, dass beispielsweise Mühlstraßen-Anwohnerin Marietta Krug mit der Neuregelung zufrieden ist. Ihr Haus ist direkt neben dem Gehweg – und manche Radfahrer hätten früher keine Rücksicht genommen auf die Fußgänger, war ihre Beobachtung.

Zusatzzeichen hilfreich?

Liane Schmid berichtet, sie habe im Oktober 2018 den Antrag auf ein Zusatzzeichen beim Landratsamt gestellt. Dieses Zeichen würde Radfahrern die Wahl zwischen neuem Streifen oder Gehweg lassen, Radfahrer müssten dann aber Rücksicht auf Fußgänger nehmen. Eine erneute Verkehrsschau ist laut Schmid jetzt geplant. Sie bat darum, dazu auch eingeladen zu werden. „Dies wurde mir zugesagt. Allerdings wurde dieser Termin seit Dezember 2018 bereits dreimal verschoben“, bedauert Schmid. Nicht verschoben worden sei dagegen die Umgestaltung, sagt sie mit Ironie: Kurz vor Weihnachten 2018 sei der Bereich Mühlstraße umgestaltet worden. Sie sei ja keine Expertin und sage nicht, dass sie die beste Lösung habe, so Liane Schmid. „Aber ich will schon gehört werden.“