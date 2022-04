Neue Tenniskurse beim TC Mengen

Der TC Mengen bietet ab 1. Mai gemeinsam mit Head-Coach John Schouten Tenniskurse für Einsteiger, Fortgeschrittene und Wiedereinsteiger auf der wunderschönen Tennisanlage direkt an der Ablach an. Dabei gibt es sowohl Gruppenkurse als auch Einzel- und Zweierunterricht an allen Wochentagen.

Die Jugendabteilung ist in den vergangenen Jahren trotz der Corona-Einschränkungen stetig gewachsen. Knapp 50 Kinder und Jugendliche trainieren wöchentlich beim TC Mengen. Dabei bietet das Trainerteam nicht nur die reinen Tenniskurse sondern darüber hinaus ein gesellschaftliches und soziales Rahmenprogramm mit Ausflügen, Spaß-Turnieren, Weihnachtsaktion und dem neuen, kostenfreien Kinderspielplatz auf der Anlage des TC Mengen an.

Bei den Erwachsenenkursen liegt der Schwerpunkt neben der Vermittlung der Freude am Tennissport auch bei der Vermittlung und Zusammenführung von Spielpartnern.

Weitere Informationen gibt es direkt bei Clubtrainer John Schouten, Telefon 0151/612 150 63.