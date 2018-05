Neue Pfarrerin fängt im September an

Die Konfirmanden und ihre Familien sind am Sonntag die ersten gewesen, die es erfahren haben: Im September tritt die neue Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde Mengen ihre Stelle an. Heidrun Stocker wird nach 16 Jahren ihre Pfarrstelle in Schramberg im Schwarzwald aufgeben und nach Mengen wechseln. Die Investitur soll am Sonntag, 16. September stattfinden. Damit wird Gemeinde rund eineinhalb Jahre, nachdem sie Pfarrer Wolfgang Reiser in den Ruhestand verabschiedet hat, endlich eine Nachfolgerin haben.

„Wir haben jetzt eine längere Durststrecke hinter uns und freuen uns sehr, dass Pfarrerin Stocker nach Mengen kommen wird“, sagt die Kirchengemeinderatsvorsitzende Gerlinde Blickle-Hummel. Sie wird die gute Nachricht am Sonntag noch einmal im Gottesdienst verkünden. „Schließlich soll die Gemeinde wissen, dass es jetzt weitergeht.“

Nachdem der Pfarrer, der die Stelle eigentlich im Advent vergangenen Jahres hatte antreten wollen, doch noch einen Rückzieher gemacht hatte, war die Stelle im November erneut ausgeschrieben worden. „Zunächst hatte sich niemand beworben“, sagt Blickle-Hummel. Dann hätte aber Heidrun Stocker im Februar Kontakt mit der Kirchengemeinde aufgenommen und sei zu einem Kennenlerngespräch vorbei gekommen. „Wir haben ihr die Kirche, das Pfarrhaus und das Gemeindehaus gezeigt und hatten einen sehr positiven Eindruck“, sagt Blickle-Hummel.

Dass dieser auf Gegenseitigkeit beruhte, zeigte dann Stockers Bewerbung. „Es ist für Pfarrer üblich, nicht ihr Leben lang auf einer Stelle zu bleiben“, sagt Heike Stocker. Nach 16 Jahren in Schramberg sei es für sie an der Zeit gewesen, sich nach einem neuen Wirkungskreis umzusehen. „Ich bin so lange in Schramberg geblieben, weil erst meine beiden Töchter ihren Schulabschluss machen sollten und ich dann noch eine Vikarin in ihrer Ausbildung zu Ende begleiten wollte“, sagt sie.

Gemeindegröße passt

Mittlerweile sind beide Töchter aus dem Haus und Stocker hat mit ihrem Mann die offenen Stellen nach möglichen Optionen durchforstet. „In Mengen war mir bei meinen ersten Kontakten schnell klar, dass es auf der persönlichen Ebene mit dem Kirchengemeinderat passt“, sagt Stocker. „Ich hatte das Gefühl, dass in dem Gremium große Kreativität herrscht und wir gemeinsam viele Ideen und Dinge anpacken können.“ Auch das diakonische Profil der Kirchengemeinde habe ihr zugesagt. Dass sie künftig die Kirchengemeinde Mengen, Hohentengen und Scheer wird alleine betreuen müssen, weil der Pfarrplan ab 2024 keine weitere halbe Stelle wie bisher vorsieht und diese deshalb auch nicht mehr ausgeschrieben wird, bereite ihr kein Kopfzerbrechen. „Die Gemeindegröße mit rund 2000 Gläubigen passt für mich“, sagt sie.

Genauso wie übrigens auch die Pauluskirche. „Ich habe den Raum auf mich wirken lassen und die Kanzel ausprobiert“, sagt sie. „Die Vorstellung, hier Gottesdienste zu feiern, hat mir gut gefallen und ich freue mich darauf.“ Zunächst wolle sie die Kirchengemeinde und die Stadt näher kennenlernen, bevor sie mit eigenen Konzepten und Zukunftsplänen herausrücken will. „Es muss ja auch ein Echo aus der Gemeinde geben und passen“, sagt sie.

Das Pfarrhaus ist im Inneren bereits bezugsfertig, die Beteiligten sind optimistisch, dass auch der Anbau für das Gemeindebüro und die Dämmung der Außenfassade bis September fertig gestellt sind. Stocker möchte bereits in den Sommerferien umziehen.