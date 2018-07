Neue Ideen dienen der Attraktivität

Neue Ideen sollen die Attraktivität der Handelsstadt Mengen steigern. 30 Mitglieder des Handels- und Gewerbevereins (HGV) haben daher jetzt an der Weiterentwicklung der Innenstadt mit zwei Vertretern der „Imakomm“-Akademie gearbeitet. Sie erstellten in einem Workshop ein Ideen-Katalog, der im Herbst der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll.

Von unserer Mitarbeiterin Vera Romeu

Die Einzelhändler der Stadt fühlten sich vielleicht ein wenig überrumpelt. Denn aus der Einladung des HGV-Vorstandes ging bewusst nicht wirklich hervor, was Vorsitzender Kai Kniesel und „Imakomm“-Leiter, Dr. Peter Markert, an diesem Abend mit ihnen vor hatten. Markert erklärte, er wolle Ideen zur Gestaltung des Einzelhandels und zur Werbung entwickeln. Er war schon dabei, die Geschäftsleute in zwei Gruppen einzuteilen, als verdutzter Protest formuliert wurde. „Ich dachte, Sie legen uns 20 Ideen vor, und wir wählen aus, was uns gefällt“, sagte einer der Teilnehmer. Markert erwiderte: „Ideen brauchen Sie nicht von uns, die haben Sie selber!“ Seine Rolle beschränke sich auf das Moderieren und auf das Protokollieren. Kniesel: „Sonst wären heute Abend doch viele gar nicht gekommen.“

Manche, wie Sven Döding vom „Kinocenter“, wollten sich nicht einteilen lassen und verschafften ihrem Frust über die Stadtentwicklung Luft: „Die Raserei der Autos vor unserem Haus hat zugenommen, seit die Hauptstraße zur ,Zone 30’ geworden ist. Das Areal bis zum Bahnhof ist in den Planungen nicht berücksichtigt“, beklagte sich Döding. Kniesel betonte, dass gerade deshalb seine Stimme in diesem Gremium wichtig sei, um der Stadtverwaltung Schwächen der Stadtentwicklung klar zu machen. Gabriela Lutz, verantwortlich für die Wirtschaftsförderung bei der Stadtverwaltung, konterte, dass man zum einen im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerb, der gerade im Gange sei, die Planung für diesen Bereich erneut überdenke, und zum anderen könne eine Konzeption nicht vorangetrieben werden, wenn sie ständig von Einzelinteressen blockiert werde.

Alle Mitglieder sind geblieben

Der größte Erfolg des Abends lag darin, dass alle HGV-Mitglieder ausnahmslos geblieben sind und in den Workshops ihren Ideen freien Lauf gelassen haben. Martkert und sein Mitarbeiter Jens Wolter protokollierten und moderierten die Diskussion, die streckenweise recht leidenschaftlich geführt wurde. Der Arbeitskreis „Gestaltung“ erstellte einen Katalog mit 14 Ideen, mit dem Ziel, die Attraktivität des Handels in Mengen zu steigern. Blühende Blumenkübel sollen die Stadt durchgehend verschönern. Ein neues Logo wie „Mengen atmet auf“ wurde vorgeschlagen. Die Stadtfarben Rot und Weiß werden bis hin zur Markierung der Parkplätze verwendet. Die Ortseingänge aufzuwerten und die Leute in die Innenstadt zu leiten, ist ein wichtiges Anliegen.

Vorschläge, wie zum Beispiel Kunden beim Einkaufen ihren Rabatt erwürfeln zu lassen, gegenseitige Gutscheine auszustellen und eine Überraschungsdose mit spannendem Inhalt zu entwickeln, wurden gebündelt. Wechselnde saisonale oder branchenbezogene Werbeaktionen sollen die Neugierde der Kunden das ganze Jahr über wach halten. Die Händler haben vor, einen Einkaufs- und Erlebnisführer zu drucken, in dem kurzfristige Aktionen über Einlegeblätter angekündigt werden. Ein Qualitätssiegel ist angedacht, der Kompetenz und Service der Fachhändler auszeichnet. Die Ideen überschnitten sich zum Teil mit den Ergebnissen des zweiten Arbeitskreises „Kommunikation und Werbung“. Die Händler schlugen das neue Logo „Wir haben uns beruhigt“ vor, um die „Zone 30“ positiv zu vermarkten. Die Botschaft: Die Verlangsamung des Verkehrs geht nicht auf Kosten der Erreichbarkeit der Geschäfte.

Das Baustellen-Marketing soll Anfang 2011 zum Thema werden. Ein Maskottchen, voraussichtlich ein „Baulöwe“, soll das Bauleit-System an die Bürger und Kunden bringen. Die Kommunikation nach innen, damit Bürger und Geschäftsleute rechtzeitig über den Bauverlauf informiert werden, wird großgeschrieben. Mengen will bewusst die Bürger umliegender Gemeinden wieder zum Einkaufen und Bummeln für sich gewinnen. Große Schilder am Ortseingang und auch schon auf den Weg dahin werden als notwendig empfunden. Die Baustelle soll mit sympathischen Aktionen für die Kunden begleitet werden -- zum Beispiel Schuhputzmaschinen an den Geschäftseingängen, um den Straßenstaub abzustreifen.

Ende Juni werden sich die Geschäftsleute erneut unter Moderation der „Imakomm“ treffen, um die aufgebrachten Ideen zu vertiefen. Danach wird der Vorstand die Kosten für die Aktionen ermitteln und den neuen Mitgliedsbeitrag kalkulieren. In einer Großveranstaltung im Herbst sollen die neuen Vorhaben der breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Auch wirbt der HGV um neue Mitglieder.