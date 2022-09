Neue Gesichter im Lehrerzimmer

Zum neuen Schuljahr hat es einige personelle Veränderungen an der Realschule Mengen gegeben. Fabian Kohler verließ nach Beendigung des Referendariats die Schule Richtung Herbertingen. Bastian Kübel bleibt ein weiteres Jahr abgeordnet. Des Weiteren wurde Charlotte Köster in den Ruhestand verabschiedet und auch Kirsten Claßen wird ebenfalls im neuen Schuljahr nicht mehr an der Realschule unterrichten, berichtet die Realschule. Da im neuen Schuljahr die Klassenstufen 5 und 6 dreizügig sind, wurde das Kollegium mit vier neuen und dringend benötigten Lehrkräften verstärkt, heißt es weiter.

Nach 20 Jahren an der Realschule Ochsenhausen und einem Abstecher nach Bad Saulgau unterrichtet seit diesem Schuljahr Karin Schick die Fächer Englisch, Chemie und Biologie an der Realschule. Darüber hinaus betreut sie als Klassenlehrerin der 5b die jüngsten Schülerinnen und Schüler.

Ebenfalls für dieses Schuljahr wurde Mieke Bogs aus Bad Saulgau an die Realschule Mengen abgeordnet und unterrichtet hier die Fächer Deutsch, Englisch, evangelische Religion und Musik.

Fenja Fischer wurde nach ihrer Elternzeit von Erolzheim nach Mengen versetzt, wo sie in Zukunft die Fächer Sport, katholische Religion und Deutsch unterrichtet. Im letzten Schuljahr war die Ostracherin noch an die Realschule in Ravensburg abgeordnet. Seit Februar dieses Jahres ist Axel Boss Referendar an der Schule und wird im kommenden Schuljahr seine Ausbildung abschließen.

Das Team der Realschule Mengen wünscht allen, Schülern und Lehrern, einen guten Start in das neue Schuljahr und freut sich auf die Zusammenarbeit, heißt es abschließend.