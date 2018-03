Netzstörung: 1000 Neckarcom-Kunden sind betroffen

Nicht nur in Mengen, sondern in vielen Orten im Landkreis Sigmaringen ist es am Dienstag und Mittwoch zu Leitungsstörungen gekommen. Zeitweise waren viele Neckarcom-Kunden ohne Internet- oder Festnetztelefonverbindung. Laut Bernhard Palm, Geschäftsführer von Netcom BW, zu deren Unternehmensgruppe Neckarcom gehört, hat eine Wartungsmaßnahme eine Netzinstabilität ausgelöst, die nur schwer in den Griff zu bekommen war.

„Wir haben am Dienstagmorgen ein Software-Update durchgeführt“, sagt Palm. Gegen 8 Uhr seien dann die ersten Beschwerden über fehlende Internetverbindungen und tote Telefonleitungen eingegangen. Betroffen seien nicht alle landesweit 30000 Neckarcom-Kunden, sondern zu Spitzenzeiten bis 16 Uhr am Dienstag rund 1000 von ihnen. Das Phänomen, bei dem wahllos Kunden aus den Leitungen geworfen werden oder mal eine gute und mal keine Verbindung haben, wird von Palm als „Flipping“ bezeichnet.

Hotline ist überlastet

Die Folgen der Störung durch das Update hätten erst nach und nach beseitigt werden können. Unter anderem hätten auch zahlreiche D-Slams, von denen aus das schnelle Internet in die Häuser verteilt wird, neu gestartet werden müssen. Auch die einzelnen Kunden hätten ihre Router neustarten müssen, um wieder vollen Netzzugang zu erlangen. Unter Umständen läge es daran, dass vereinzelt immer noch Kunden über Störungen klagen. „Unsere Hotline ist einfach überlastet gewesen“, sagt Bernhard Palm. „30 Leute können eben nur 30 Gespräche führen.“ Als das Ausmaß der Störung klar war, hätte man aber mit einer Bandansage mit den entsprechenden Informationen reagiert. „Jetzt arbeiten wir die ausstehenden Tickets nach und nach ab“, sagt Geschäftsführer Palm am Mittwochnachmittag.