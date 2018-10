Nerds mit Brillen und komischen Shirts

Anja Janotta genießt nicht nur das Schreiben, sondern auch den Kontakt und den Austausch mit ihren jungen Lesern. Das war ihr bei der Lesung, die sie auf Initiative von Monika Hapke, der Leiterin der Stadtbücherei Mengen am Mittwoch absolvierte, deutlich anzumerken. Das übertrug sich dann auch auf die Sechstklässler der Gemeinschaftsschule Mengen.

Sie wollte zuerst wissen, was ein echter Nerd braucht, und das wusste jeder. Nämlich eine Nerdbrille, komische T-Shirts, seltsames Spezialwissen, bestenfalls noch einen Praktiker an seiner Seite. In ihrem Roman „Der Theoretikerclub“ geht es um ebensolche Nerds, die Linus, Albert und Roman heißen. Sie haben den ultraschlauen Grips. Sie haben einen Blog zum Fachsimpeln über Zahlencodes, die Römer und Gadgets, und sie haben theoretisch den Durchblick. Praktisch jedoch muss immer wieder der kleine Knut zu Hilfe kommen, wenn es um ausgekochte Schwestern, um streitlustige Nachbarjungs oder die Rettung ihres windschiefen Baumhauses vor den Feinden geht. Doch dann ersinnen die Theoretiker einen ultimativen Plan, der endlich für Frieden sorgen soll und theoretisch unschlagbar ist. Praktisch allerdings hat er ein paar entscheidende Schwächen…

Janotta las packend vor, unterstützt von den Illustrationen aus ihrem Buch auf der Leinwand, stellte zahlreiche Fragen. Von Schülerseite bestand reges Interesse an der Person der Autorin und am Bücherschreiben. Außerdem wurde ein Zahlencode erraten, die Menge an Glückswürfeln in einem Glas geschätzt und ein lateinischer Spruch übersetzt. „Wir machen ein Quiz, die eine Hälfte von euch sind die Theoretiker, die anderen die Praktiker“, nahm sie die aufmerksamen Jungen und Mädchen immer wieder schnell mit. Auch wenn die Praktiker knapp gewannen, gab es schließlich für beide Seiten eine Ehrenurkunde und Autogrammkarten mit auf den Weg.