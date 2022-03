Neben Unterkünften werden auch Dolmetscher gesucht

Die Stadt Mengen möchte die Hilfsangebote für Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind und in den kommenden Tagen und Wochen auch das Stadtgebiet erreichen werden, bündeln. Als erstes werden Unterkünfte und Menschen mit ukrainischen und russischen Sprachkenntnissen gesucht. Es wird aber auch ein Spendenkonto eingerichtet und ein Netzwerk für weitere Unterstützungen aufgebaut.

Bürgermeister Stefan Bubeck, der sich aktuell aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne befindet, wendet sich mit einem Aufruf an die Einwohner der Stadt. „Wir erwarten bereits diese Woche die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in unserer Stadt. Da alle ukrainischen Männer im wehrfähigen Alter zur Landesverteidigung aufgerufen wurden, sind es überwiegend Frauen und Kinder, die als Flüchtlinge bei uns ankommen werden“, schreibt er. „Wir betrachten es als unsere humanitäre Pflicht, diesen Menschen in ihrer Not zu helfen.“ Viele Fragen, die dabei aufkommen - wie etwa zur Dauer des Aufenthalts, Kosten oder Haftung – könnten erst in den kommenden Wochen endgültig beantwortet werden. „Das sollte uns aber nicht davon abhalten, jetzt sofort und unmittelbar zu helfen. Alle offenen Fragen werden zeitnah geklärt und beantwortet, das verspreche ich Ihnen. Gleichwohl ist nun Pragmatismus gefragt“, findet er.

Er bittet, von Sachspenden zunächst abzusehen. Es soll erst geklärt werden, was die Flüchtlinge tatsächlich benötigen. Als Soforthilfe sollten leerstehende Gebäude, Wohnungen, Kinder- und Gästezimmer als Unterkünfte bei der Stadtverwaltung gemeldet werden. Für Geldspenden wurde von der Stadtverwaltung ein Spendenkonto bei der Hohenzollerischen Landebank Kreissparkasse Sigmaringen eingerichtet: IBAN: DE69 6535 1050 0000600022; BIC: SOLADES1SIG. Als Verwendungszweck „Ukraine Hilfe“ angeben.

Auf Initiative der Stadtverwaltung soll laut Bubeck in den kommenden Tagen eine „Task Force“ eingerichtet werden, die sich um die Betreuung und Begleitung der Flüchtlinge und Unterstützung der „Gastgeber“ kümmert. Es gelte viele Themen der Daseinsvorsorge und Integration zu klären, wie etwa die Betreuung in Kindertagesstätten, Schulbesuch, Sprachkurse, Gesundheitsversorgung oder Behördengänge. Neben der Stadtverwaltung mit ihren Einrichtungen sind hierzu insbesondere auch die Kirchen und sozialen Einrichtungen wie Martinslädle, Diakonielädele, Arbeitskreis Asyl und Bürgerstiftung aufgefordert, sich in einem Netzwerk einzubringen. „Glücklicherweise verfügen wir in Mengen über ein sehr gutes soziales Netzwerk und über eine traditionell große Hilfsbereitschaft. Nur im Verbund lassen sich eine effiziente Hilfestellung gewährleisten und Parallelstrukturen verhindern“, so Bubeck.

Wer Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen kann oder Flüchtlinge unmittelbar bei sich aufnehmen möchten oder als Übersetzerin oder Übersetzer mit ukrainischen oder russischen Sprachkenntnissen unterstützen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07572/60 75 01 oder per Mail an info@mengen.de zu melden.