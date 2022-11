Neben klassischer Blasmusik gibt es auch Rock und Pop

Nach zweijähriger Zwangspause lädt die Stadtkapelle Mengen am kommenden Samstag, 3. Dezember wieder zum traditionellen Jahreskonzert – wegen der Ablachhallensanierung diesmal im Bürgerhaus in Ennetach.

Hochmotivierte Vorbereitung

Schon seit Wochen bereiten sich die knapp 70 Musikerinnen und Musiker hochmotiviert auf den musikalischen Höhepunkt des Vereinsjahres vor – zuletzt mit einem kompletten Probenwochenende im Vereinslokal.

Zuerst spielt die Jugendkapelle

Dirigent Dr. Ralf Uhl hat einmal mehr ein ansprechendes, aber dennoch überaus unterhaltsames Programm aus unterschiedlichen Music-Genres zusammengestellt, das eigentlich keine Wünsche offen lassen dürfte. Zu Beginn des Konzerts wird die vereinseigene Jugendkapelle unter der Leitung von Daniela Schleifer mit drei Stücken den Beweis antreten, dass sich die Stadtkapelle um ihren Nachwuchs keine Sorgen zu machen braucht.

So sieht das Programm aus

Das Orchester eröffnet den Reigen der Darbietungen mit der Konzertpolka „Steiseif“, einer Komposition aus der Feder von Ralf Uhl, gefolgt vom klassischen „Militärmarsch Nr. 1“ von Franz Schubert. Aus der Abteilung zeitgenössische Blasmusik kommen die Stücke „And then the ocean glows“ und „Songs from the Catskills“.

Es wird rockig und poppig

Immer wieder gerne unternimmt die Stadtkapelle einen Ausflug in die glitzernde Welt der Filmmusik, diesmal mit einem Medley aus Disneys „Hercules“. Der Gattung Rockmusik wird mit den größten Hits der US-Band „Toto“ Rechnung getragen und mit der Pop-Nummer „The Best of Mika“ werden die Musikerinnen und Musiker den Abend rhythmisch-schwungvoll ausklingen lassen.

Die Bewirtung übernimmt die Bürgerwache

Saalöffnung ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Vor und nach dem Programm sowie in der Pause wird das Publikum von der Bürgerwache bewirtet. Wie üblich finden keine Ehrungen statt.