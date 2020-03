Naturschützer suchen neue Mitglieder

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) ist auf der Suche nach neuen Mitgliedern, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Darin heißt es weiter, für alle Altersgruppen, aber besonders für die, deren Kinder aus dem Haus sind, und für neue Ruheständler, bietet der Naturschutz ein hochinteressantes, sinnvolles, ehrenamtliches Betätigungsfeld. Auch wer neu ist in Mengen und Umgebung, findet beim NABU Mengen Scheer Hohentengen Ostrach leicht Anschluss.

Während die Landschaftspflege eine hauptsächlich körperliche Betätigung ist, erfordert der Artenschutz hingegen etwas handwerkliches Können und Wissen. Je nach Neigung, kann man sich mit Vögeln, Amphibien, Fledermäusen, Insekten, Pflanzen und anderen Lebewesen befassen. Der Landschafts- und Biotopschutz erfordert eher administrative Fähigkeiten und Interesse an behördlicher Zusammenarbeit. Ein sehr wichtiges und wertvolles Betätigungsfeld wäre die Leitung einer Kindergruppe wie auch die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten, um in Kindern früh das Interesse an der Natur zu wecken. Wem Naturschutz wichtig ist und wer dafür etwas tun möchte, kann in jedem der Aufgabenfelder eine erfüllende Betätigung finden, so die Mitteilung.

Naturschützer sind Optimisten und überzeugt, dass es sinnvoll ist, sich unmittelbar vor Ort mit praktischer Arbeit und im guten Einvernehmen mit den Menschen darum zu bemühen, was akut gefährdet ist, hinüber zu retten in ökologisch bessere Voraussetzungen. Daher ist auch Bildungsarbeit mit Schwerpunkt Natur- und Umweltschutz heute wichtiger denn je, und es gilt auch, auf vielfältige Art und Weise und an allen Fronten für bessere Rahmenbedingungen zu kämpfen.

Zum Mitmachen sind besondere Sach- und Artenkenntnisse im Voraus nicht Bedingung, die erwirbt man sich durch engagiertes Mitarbeiten, heißt es in der Mitteilung. Entscheidend ist, so die Überzeugung der Naturschützer, man will etwas tun, und das am liebsten zusammen in einer netten Gruppe. Erste Einblicke und Kontakte können auch bei der Hauptversammlung des NABU am Freitag, 20. März, um 19 Uhr im Adler in Ennetach gewonnen werden.