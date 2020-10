Narrenzunft sagt Versammlung ab

Aufgrund der aktuellen Lage der Corona-Pandemie hat sich der Zunftrat der Mengener Narrenzunft in Absprache mit dem zuständigen Amtsgericht dazu entschieden, die diesjährige Hauptversammlung auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Sie hätte am 14. November stattgefunden. „Wir wollen damit sicherstellen, dass alle Mitglieder, inklusive Risikopatienten, die Möglichkeit haben, an der Versammlung teilzunehmen“, heißt es in einer Mitteilung der Zunft. „Ebenso möchten wir nicht durch unsere Versammlung dazu beitragen, dass die Infektionszahlen weiter steigen. Unseres oberstes Ziel muss sein, die Pandemie erfolgreich zu bekämpfen, um spätestens 2022 wie gewohnt unsere Fasnet feiern zu können.“ Ehrungen und Verabschiedungen sollen zu gegebener Zeit nachgeholt werden.

Auch die Fasnet 2021 werde anders als gewohnt, heißt es weiter. Umzüge und Fasnetsbälle werden nach Abstimmung mit dem Landkreis Sigmaringen, den Städten und Gemeinden und den Fasnetsverbänden nicht stattfinden. Wie und in welchem Umfang kleinere Veranstaltungen stattfinden können, müsse kurzfristig nach der aktuellen Lage bewertet werden. „Auf jeden Fall ist Spontanität und Kreativität gefragt.“