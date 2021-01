Narrenfiguren aus Strohballen begrüßen Blochinger Ortsbesucher

Seit dem vergangenen Wochenende wird in Blochingen mit einer ganz besonderen Aktion auf die jetzt eigentlich stattfindende Fasnetssaison hingewiesen: Ein Bloigeweible und ein Wassermann in gigantischer Größe begrüßen alle Ortsbesucher.

Die beiden Narrenfiguren des Narrenvereins Blochingen befinden sich am Ortseingang von Mengen herkommend. Mit rund 30 Strohballen erreichen sie eine stolze Größe von rund 7 Metern, um unübersehbar an die Fasnet 2021 zu erinnern. Die Gestaltung ist dabei bis ins Detail umgesetzt und dem echten Narrenhäs nachempfunden. Der Wassermann ist im Wechsel mit den Farben oliv, grün, grau und hellgrün besprüht, welche in Kombination auf die Blochinger Sintflut zurückführen. Das Bloigeweible trägt ihre bekannte Schürze sowie das markante, weinrote Kopftuch und visualisiert eine frühere Dorfbewohnerin.

Die originalgetreuen Gesichter der Masken hat Franz Josef Luib gemalt. Den Aufbau der Figuren hat die Firma Gerüstbau Nußbaum übernommen, der es möglich war, die Großaktion auch unter den aktuellen Corona-Bedingungen umzusetzen.

Bereits in den vergangenen Tagen wurden einige Besucher um die neu gewonnene Blochinger Sehenswürdigkeit gesichtet. „Wer hat behauptet, dass die Fasnet dieses Jahr klein ausfallen muss“ oder „Bloigeweible und Wassermann mit ihrem Spielzeugauto“ sind nur zwei von vielen wehmütigen, aber sichtlich erfreuten Reaktionen auf die Aktion des Narrenvereins.

Im Zuge dieses einzigartigen Motivs hat der Verein außerdem eine Foto-Aktion unter dem Motto „Fasnet – eigentlich mit Abstand s’Beste“ ins Leben gerufen. „Und darum machen wir auch dieses Jahr mit Abstand das Beste draus,“ lautet die Initiative des Zunftrats. Alle Vereinsmitglieder und Freunde sind dazu aufgerufen, auch in den aktuellen Zeiten das närrische Brauchtum zu Hause aufleben zu lassen und Bilder einzusenden. Ob Narrenbaum, Deko in den Vereinsfarben, Kaffeepäuschen mit Fasnetsbecher oder Schnee bahnen im Häs – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die eingesendeten Fasnetseindrücke werden schließlich zu einem bunten Video zusammengeschnitten und an der Hauptfasnet auf den digitalen Kanälen des Narrenvereins Blochingen veröffentlicht.

Um die Zeit bis dahin zu verkürzen, lohnt sich weiterhin der Besuch des riesigen Bloigeweibles und Wassermanns, welche mit Sicherheit einen sehenswerten Ersatz für die leider nicht stattfindenden Fasnetsumzüge darstellen. Im Übrigen sind die Figuren auch bei Dunkelheit schön zu betrachten, da sie ab 17.30 Uhr beleuchtet sind.