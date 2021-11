Narren gratulieren Ehrenmitglied zum 100. Geburtstag

Ihren 100. Geburtstag hat Katharina Waldraff aus Rulfingen im November gefeiert. Um ihr als Ehrenmitglied des Narrenvereins Rulfingen eine besondere Freude zu machen, haben es sich die Narren nicht nehmen lassen, ihr mit einer Abordnung des Vereins die besten Wünsche zu übermitteln. „Unsere Kathi ist am 1. Januar 1982 dem Narrenverein Rulfingen beigetreten und ist seitdem eine tragende Stütze des Vereins“, heißt es in einer Mitteilung. Im Jahr 2000 erhielt sie die Ehrennadel in Gold. Singend unterhielt sie das Publikum bei vielen Fasnetsveranstaltungen. „Witze und Anekdoten versteht sie auch heute noch charmant zu erzählen. Die Lebensfreude und ihre Liebe zur Natur halten sie vital“, heißt es weiter. „Wir wünschen Kathi viel Gesundheit und eine glückliche Zeit.“