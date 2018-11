Narren begrüßen die fünfte Jahreszeit mit Weißwürsten

Da der 11. November in diesem Jahr auf einen Sonntag fiel, haben die Mitglieder des Narrenvereins Blochingen die fünfte, närrische Jahreszeit mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück im Vereinsheim eröffnet. Zunftmeister Dominik Nußbaum zeigte sich sichtlich erfreut über die rege Teilnahme und begrüßte die anwesenden Bloigeweible und Wassermänner.

Der Hauptteil der Fasnetseröffnung bildete selbstverständlich die Verkündung des Narrenfahrplans für die Fasnetssaison 2019. Dank der langen Fasnet stehen viele Ausfahrten sowie die alljährliche Dorffasnet an. Der Narrenverein ist in diesem Jahr wieder an der Reihe, den traditionellen Bürgerball am Fasnetssamstag zu veranstalten. Auch hierfür wurde das Motto verkündet: „Reise um die Welt“. Der Kreativität für ein passendes Kostüm sind somit rund um den Globus keine Grenzen gesetzt.

Des Weiteren durfte Nußbaum auch in diesem Jahr viele Narren für langjährige Mitgliedschaft ehren und die dazugehörigen Ehrennadeln verleihen. Sicher schmücken diese an der Fasnetssaison wieder das eine oder andere Narrenhäs. Mit gemeinsamem Kaffee und Kuchen fand der Mittag schließlich einen gemütlichen Ausklang.

Um die Zeit bis zur Fasnet noch etwas zu verkürzen und auch die Vereinskasse aufzubessern, betreibt der Narrenverein einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Mengen am 30. November und 1. Dezember.