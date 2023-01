Nächtlicher Streit endet in Schlägerei

Zu einem zunächst verbalen Streit ist es am Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Mengen zwischen einer 16-jährigen Jugendlichen und einem 19-Jährigen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen sich die beiden im weiteren Verlauf gegenseitig mit den Fäusten und kamen hierbei zu Fall.

Als der 19-Jährige wieder auf seinen Beinen stand, schlug er ohne ersichtlichen Grund an zwei an der Tatörtlichkeit stehenden Fahrzeugen jeweils den linken Außenspiegel ab. Ein Anwohner, der die Beteiligten daraufhin ansprach, wurde postwendend vom 19-Jährigen beleidigt.

Beide Beteiligten müssen nun mit Anzeigen wegen Körperverletzung rechnen, der 19-Jährige wurde zusätzlich noch wegen Sachbeschädigung und Beleidigung angezeigt. Da eventuell noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, werden Geschädigte gebeten, sich unter Telefon 07581/4820 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.