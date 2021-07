Nächtlicher Ausflug eines 13-Jährigen endet mit Unfall

Ein 13-jähriger Junge hat in der Nacht auf Freitag das elterliche Haus verlassen und sich ohne ihr Wissen mit dem Fahrrad auf den Weg zu einer Freundin gemacht. Gegen 2.15 Uhr übersah er laut Polizeibericht bei zwischenzeitlich einsetzendem Starkregen einen in der Scheerer Straße am Fahrbahnrand geparkten Wagen und fuhr auf diesen auf. Durch die Kollision zog er sich kleinere Schürfwunden zu, außerdem ging die Heckscheibe des Autos zu Bruch. Angekommen bei der Freundin wurden die leichten Verletzungen vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und die Polizei zur Unfallaufnahme verständigt. Im Anschluss wurde der Junge zurück nach Hause gebracht.