Nachwuchs-Reporter wollen es ganz genau wissen

Die Schüler der Klasse 9b haben sich auf dem Golfplatz Inzigkofen genau informiert: „Wie teuer war der Golfplatz?“ – „Unser Platz hat zwei Millionen Euro gekostet“. „Wie oft spielen Jugendliche in der Woche auf dem Golfplatz?“ – „Etwa zwei Mal in der Woche“. „Wer bezahlt den Jugendlichen den Golfsport?“ – kein Zweifel, die Mengener Realschüler der Klasse 9b haben sich gut vorbereitet. Momentan nehmen die Neuntklässler an dem Projekt Zeitung in der Schule teil, das die SZ in Kooperation mit dem IZOP-Institut in Aachen koordiniert.

Seit einigen Wochen lesen sie jeden Tag die Zeitung und besprechen das auch im Unterricht. Und sie wollen in ein paar Wochen auch in der Schwäbischen Zeitung einen Artikel schreiben – und zwar über den Golf-Club Sigmaringen Zollern-Alb in Inzigkofen.

Deshalb sind kürzlich 27 Neuntklässler nach Inzigkofen gekommen. Matthias Lupp Clubmanager der Anlage, und Jugendwartin Gabi Tubach haben sich den Fragen der Jugendlichen gestellt „Wir haben keinen extrem teuren Golfplatz gebaut“, erzählte Lupp.

Die Schüler erfuhren durch ihre detaillierten Fragen auch, dass die Betriebskosten des Golfplatzes sich auf eine Million Euro pro Jahr belaufen und dass fast 40 Prozent davon auf die Platzpflege entfallen.

Golf ist hierzulande kein Nationalsport

Auch wollten die Nachwuchsjournalisten wissen, warum der Golfsport es in Deuschland schwer hat. „Bei uns ist das kein Nationalsport“, berichtete Lupp den Schülern. Das Grundproblem sei, dass Golf in den Medien, vor allem im frei empfangbaren Fernsehen, nicht stattfinde. Den Fernsehsendern hierzulande sei der Aufwand und auch die Übertragungskosten zu hoch.

Denn da müssten die Spielbahnen eines Golfplatzes verkabelt werden, mobile Kameras sind nötig. Das sei wesentlich teurer als eine Fußballspiel-Übertragung. „In Deutschland wird das kaum finanziert“, erläuterte Lupp.

Ein paar Schülerinnen waren mit Block, Schreibstift und Foto unterwegs, um Informationen und Bilder zu sammeln. Vorab haben sich die 27 Schüler auf den Termin auf dem Golfplatz vorbereitet, sie haben verschiedene Gruppen gebildet.

Die 15-jährige Franziska hat während dem Besuch fotografiert. Das Zeitung-in-der-Schule-Projekt interessiert sie, und sie hält es auch für berechtigt: „Heutzutage liest ja kaum einer noch Zeitung“, findet sie. Auch ihrer Mitschülerin Marina, 15 Jahre alt, gefällt das Projekt. Auch sie war mit dem Fotoapparat an diesem Nachmittag unterwegs. „Davor habe ich nicht wirklich Zeitung gelesen“, bekennt sie.

Sie interessiert in der Zeitung vornehmlich das Regionale und Lokale, erläutert sie. Aber auch den Politikteil findet sie informativ,, schließlich nehmen die Schüler auch Politik im Unterricht durch.

„Langweilig, Altherrensport, sehr teuer, arrogant“: Das habe er selber gedacht bevor er mit dem Golfspielen angefangen hat, berichtete Schulleiter Wolfgang Wurster in einer kurzen Ansprache vor den Schülern. Heute ist er Vizepräsident des Golf-Clubs Sigmaringen Zollern-Alb, über ihn kam auch der Besuch der Schüler auf der Anlage zustande.

Neuntklässler überprüfen ihre eigenen Vorurteile

Die Schüler wollten mit dem Besuch auch ihre eigenen Vorurteile gegenüber Golf überprüfen. Natürlich durften sie dazu auch selbst Hand anlegen und sich im Golfspielen üben. Golflehrer Ian Peek, Christian Bartsch und Karl-Heinz Nolle vom Golf-Club Sigmaringen Zollern-Alb leiteten sie an.

„Es hat schon sehr viel Spaß gemacht“, fasste der Neuntklässler Joschua den Nachmittag zusammen. Er ist aber nach wie vor der Meinung: „Es ist klar, dass dieser Sport viel kostet.“