Nachwuchs kommt nicht mehr vom Militär

Seit zehn Jahren trifft sich der deutsch-französische Stammtisch im Pub Café in Mengen. Immer am ersten Montag im Monat treffen sie sich ohne Programm zum Reden am Stammtisch und dann wird meist noch einmal im Monat ein Grund gesucht, um gemeinsam etwas unternehmen zu können.

Gabi Birth hatte vor zehn Jahren die Idee, sich regelmäßig zu treffen, um sich auf Französisch unterhalten zu können. Der Franzose Boris Roussel, der damals das „Pub Café“ betrieb, fand die Idee gleich gut und so entwickelte sich ein lockeres Treffen, zu dem am Anfang viele Franzosen, die beim Militär waren, kamen. Bis zu 35 Personen waren es zeitweise. Inzwischen kommen ein paar weniger und seit das Militär keinen „Nachschub liefert“, sind es vor allem gebürtige Franzosen, die mal wieder in ihrer Muttersprache reden wollen, aber auch Deutsche unterhalten sich mit ihnen meist auf Französisch. Roussel ist inzwischen weggezogen, dafür übernahm Jean-Yves Joubert, der als Logistiker arbeitet, und der Liebe wegen nach Deutschland kam, die Organisation: „Wir haben den Außentermin eingeführt, wir waren diesmal beim Weihnachtsmarkt und das jährliche Sommergrillen gehört auch dazu.“ Die „Liebhaber der französischen Sprache“ wollen kein Verein oder Club sein, finden die lockere Form gut. Sie verabreden sich über WhatsApp oder Facebook. So werden sie auch von Menschen, die den Stammtisch noch nicht kennen, gefunden.

Im Internet gefunden

Fabien ist neu in der Gruppe. Er arbeitet als Referatsleiter beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Sigmaringen. Noch bevor er von Bochum hergezogen ist, suchte er über das Internet nach einer Möglichkeit, Kontakt zu finden und stieß auf den französischen Stammtisch in Mengen. Nach der ersten Frage wurde ihm angeboten, mit der Gruppe zusammen das Französische Fest in Sigmaringen zu besuchen. Seither versucht er, alle Treffen wahrzunehmen. Fabien kommt aus Ruanda, seine Muttersprache ist Kinjaruanda, das Abitur hat er auf Französisch gemacht, den Bachelor auf Englisch und den Master in Konstanz auf Deutsch: „Beim Stammtisch geht es mir darum, mein sterbendes Französisch zu retten.“ Natürlich seien auch die Kontakte zu Menschen in der Umgebung wichtig.

Natalie hat die doppelte Staatsbürgerschaft. Die Mutter ist Schwäbin und der Vater war als Französischer Soldat in Stetten stationiert war. Als Kleinkind ging sie mit ihren Eltern nach Frankreich und lebte dort die ersten zwanzig Jahre. Dann kam sie ebenfalls der Liebe wegen wieder in die Gegend, aus der ihre Mutter stammte. Jetzt freut sie sich, eine offene Gruppe gefunden zu haben, in der „schwätzen, reden, bavarder“ gleichermaßen möglich ist. Lucie kommt aus der Partnerstadt Boulay. Die 21-Jährige ist Praktikantin bei den Stadtwerken und will nach dem Praktikum Management in Lyon studieren. Neun Jahre hat sie Deutsch in der Schule gelernt, aber richtig anwenden oder gar verstehen könne sie es erst, seit sie in Mengen ist. Natalie und die anderen helfen, damit sie zurechtfindet und im besten Fall Klischees oder auch Vorurteile von der einen oder anderen Rheinseite als solche erkennt. Französische Fremd- und Lehnwörter im Deutschen und Schwäbischen zu finden, mache den Stammtischlern immer wieder Spaß und man könne lange darüber diskutieren, so Joubert. Wichtig ist ihm noch ein Bekenntnis zum neuen Lebensort: „Viele in Frankreich kennen die Schwaben nicht, aber wir verteidigen unsere Wahlheimat.“