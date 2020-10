Nachwuchs für die Realschule Mengen

Franziska Ebert, Bettina Blank, Nathalie Unmuth, Patrick Fähnrich, Thomas Strobel, Stefan Mergel, Marcel Stumpp und Fabian Kohler sind seit diesem Schuljahr Teil des Kollegiums der Realschule Mengen geworden. Das teilt die Schule in einer Pressemeldung mit.

Franziska Ebert hat nach ihrem Abschluss der Lehramtsausbildung den Dienst aufgenommen. Sie unterrichtet Deutsch, Geschichte, Geografie und Ethik. Ebenfalls neu ist Patrick Fähnrich. Er kommt von der Sechslindenschule in Pfullendorf nach Mengen und unterrichtet Englisch, katholische Religion und Sport.

Stefan Mergel ist mit den Fächern Deutsch, Geschichte und Politik von Krauchenwies abgeordnet, heißt es in der Mitteilung weiter. Thomas Strobel war bereits Anfang des vergangenen Schuljahres an der Realschule Mengen, wurde aber dann nach Bad Saulgau abgeordnet. Er kehrt zum neuen Schuljahr mit den Fächern Mathematik, Geografie, IT/Medienbildung an die Realschule zurück.

Nathalie Unmuth ist seit Februar im Vorbereitungsdienst und unterrichtet seit September die Fächer Deutsch, Alltagskultur, Soziales, Ernährung und Biologie. Fabian Kohler ist Vertretungslehrkraft und begleitet den Unterricht in den Fächern Mathematik und Sport.

Bettina Blank ist mit dem Fach Englisch und Marcel Stumpp mit dem Fach Physik zeitweise von der Sonnenlugerschule an die Realschule abgeordnet worden.