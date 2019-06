Nachts um zwei noch Landjäger kaufen

Wie werden die Kühe gehalten, wie funktioniert die „Milchtankstelle“: Am Tag der „Gläsernen Produktion“ am Sonntag, 23. Juni, kann man sich von 13 bis 17 Uhr in Rosna aus erster Hand über das Geschehen auf dem Bauernhof von Julia und Klaus Kugler informieren. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Sigmaringen lädt die Familie Kugler Besucher und auch die Festgäste des Rosnaer Sommerfests auf ihren Hof ein – der Tag der Gläsernen Produktion findet in Kooperation mit dem Musikverein Weithart statt.

Klaus Kugler betreibt mit seiner Frau Julia, seinem Mitarbeiter Timo Maier und seinen Eltern Erna und Josef Kugler III den landwirtschaftlichen Betrieb, Klaus Kugler ist der Betriebsinhaber in jetzt achter Generation. 60 Milchkühe hat der Hof, dazu weitere 70 Stück Jungvieh – also insgesamt 130 Rinder; erst wenn ein Rind zum ersten Mal ein Kalb geboren hat, wird es fortan Kuh genannt, erläutern Julia und Klaus Kugler. Mit dieser Betriebsgröße seien die Kuglers ein für den Kreis Sigmaringen typischer Familien- und Milchviehbetrieb, sagt Gerhard Gommeringer, Leiter des Fachbereichs Landwirtschaft im Landratsamt. Er betont, es sei wichtig, dass Landwirte und Bürger ins Gespräch kommen, genau dafür gebe es die Gläserne Produktion. „Ich glaube, Vertrauen wächst nur, wenn man miteinander schwätzt“, sagt Gommeringer. Der Tag der Gläsernen Produktion ist eine Landesinitiative und wird im Kreis Sigmaringen jährlich veranstaltet.

Jeder ist im Stall willkommen

Klaus Kugler hält es für wichtig, vor allem auch Kindern die Vorgänge auf einem Bauernhof näher zu bringen. „Ich wurde von Kindern gefragt, ob Kühe sterben müssen damit sie Milch hergeben“, berichtet er beispielhaft. Die Familie Kugler ist bewusst offen für Besucher. „Bei uns ist jeder im Stall willkommen“, betont Klaus Kugler. Kinder aus Rosna nutzen das auch rege. „Manchmal sage ich mir: Mein Zweitjob ist Erzieher“, bemerkt Klaus Kugler scherzhaft. Dazu passt, dass eine Woche nach dem Tag der Gläsernen Produktion am Freitag, 28. Juni, zwei Mal 50 Viertklässler der Ablachschule, also insgesamt 100, auf den Hof kommen werden, quasi ein zusätzlicher Tag der Gläsernen Produktion nur für die Viertklässler der Ablachschule und ihre Lehrer. Die Busfahrten zum Hof werden mit Landesmitteln finanziert.

Die Familie Kugler betreibt einen Hofladen, Milchtankstelle genannt. Neben frischer Milch kann man hier auch Nudeln, Eier, Kartoffeln, Wurst, hofeigenen Käse, Honig, Getreideprodukte, hofeigenen Apfelsaft und noch einiges mehr kaufen. Damit das möglich ist, wurde die 2016 gegründete Milchtankstelle im vergangenen Jahr mit Warenautomaten bestückt. Tag und Nacht können Kunden einkaufen. Wie Julia Kugler lächelnd berichtet, kauft demnach so mancher jugendlicher Partygänger nachts um zwei Uhr noch einen Landjäger in dem Selbstbedienungs-Hofladen. „Wir sind gut zufrieden“, sagt Klaus Kugler über den Umsatz des Hofladens. „Es ist ein Zugewinn.“ Kugler betrachtet die Milchtankstelle aber nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. „Man kann ja nicht alles finanziell sehen“, sagt er. Es gehe auch darum, etwas für das Dorfleben zu bieten und als Landwirt auch Wertschätzung für seine Arbeit zu kommen – so fahren manche Kunden extra von weiter her zur Milchtankstelle um sich hier mit Lebensmitteln einzudecken.

Besucher können bei der Gläsernen Produktion Käse und Milch verkosten, es gibt mehrere Führungen, auch ein Kinderprogramm. Eröffnet wird der Tag von Landrätin Stefanie Bürkle um 13 Uhr. Das Festzelt für das Rosnaer Sommerfest, das vom 22. bis 24. Juni stattfindet, befindet sich in unmittelbarer Nähe, Besucher können sich dort mit Essen versorgen und zwischen Sommerfest und Tag der Gläsernen Produktion hin und her gehen. Klaus und Julia Kugler freuen sich über die Kooperation mit dem Musikverein, da für sie damit weniger Organisationsarbeit anfällt. „Wir hoffen, dass viele kommen“, sagt Cordula Keller, im Landratsamt für die Veranstaltung Gläserne Produktion zuständig. Zielgruppe seien vor allem Familien mit kleinen Kindern.