Ehemalige Kundin wird Leiterin eines Reinigungscenters

Einen fast nahtlosen Übergang hat es bei der Betriebsweiterführung des Reinigungscenters Mengen gegeben. Anita Lavorato, die das Geschäft in der Hauptstraße rund zehn Jahre geführt hat, suchte bereits seit Sommer nach einer Nachfolge und hat diese nun mit Semanur Yilmaz aus Herbertingen gefunden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Mengen hervor. Die ehemalige Kundin des Reinigungscenters ist durch den Aushang von Anita Lavorato auf die baldige Vakanz aufmerksam geworden und hat sich nach Beratung mit ihrer Familie für die Übernahme des Geschäfts entscheiden.

Das wird die Kunden freuen: Das Reinigungscenter in der Mengener Hauptstraße bleibt erhalten. (Foto: Stadt Mengen)

Schritt mit Herzklopfen

„Ein wenig Herzklopfen hatte ich schon, den Schritt in die Selbstständigkeit mit einer Reinigung zu wagen. Aber meine Familie und auch Anita Lavorato bestärkten und unterstützen mich bei diesem Schritt“, sagt Semanur Yilmaz bei dem Besuch von Wirtschaftsförderin Kerstin Keppler.

Das sind die neuen Öffnungszeiten

Semanur Yilmaz kommt aus Herbertingen, ist dort auf dem Recyclinghof beschäftigt und engagiert sich zudem als Gemeinderätin. Um die Tätigkeiten unter einen Hut zu bringen, hat sie die Öffnungszeiten des Reinigungscenters angepasst. Diese sind nun Dienstag- und Freitagvormittag von 9 bis 12.30 Uhr, am Montag- und Donnerstagnachmittag von 14 bis 18 Uhr und am Dienstag von 14 bis 17.30 Uhr.

Anita Lavorato arbeitet sie noch ein

Das Reinigungscenter Mengen bietet neben dem klassischen Wasch- und Bügelservice auch eine Reinigungsannahme und Änderungsschneiderei an. Semanur Yilmaz hat zwar vorher noch nicht in diesem Bereich gearbeitet, verfügt aber über sehr gute Fähig- und Fertigkeiten, um sich schnell in das Geschäft einzuarbeiten. Unterstützt wird sie noch eine Zeit lang von Anita Lavorato, wofür sie sehr dankbar ist „Frau Lavorato ist mir durch die Weitergabe ihres Erfahrungsschatzes eine große Hilfe und bestärkt mich in meinem Tun“ sagt Semanur Yilmaz.

„Wir freuen uns sehr, dass das Reinigungscenter Mengen mit Semanur Yilmaz eine Nachfolge gefunden hat, gerade auch, da vergleichbare Angebote in der Umgebung rar sind“, freut sich Wirtschaftsförderin Kerstin Keppler.