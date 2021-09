Nachbarn alarmieren die Feuerwehr

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Weißochsengasse in Mengen stellten am Mittwochmittag fest, dass in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ein Rauchwarnmelder ausgelöst hatte. Nach der Verständigung der Feuerwehr öffnete jedoch niemand, weshalb die Feuerwehr die Wohnungstür mit Gewalt öffnen musste. Bei der Kontrolle der Wohnung konnte kein Rauch und kein Feuer festgestellt werden. „Obwohl der Rauchwarnmelder fälschlicherweise ausgelöst hatte, haben die Nachbarn alles richtig gemacht“, heißt es in einer Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Mengen. „Rauchwarnmelder retten Leben! Es ist bei einem Alarm immer von einem Echtalarm auszugehen, bis die Überprüfung etwas anderes beweist. Es ist daher auch immer richtig, bei der Feststellung eines ausgelösten Rauchwarnmelders ein Notruf über 112 abzusetzen.“