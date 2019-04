Nach Trennung: Frau will Felgen von Ex-Mann zurück

Zwei beste Freundinnen lassen sich Schlüssel nachmachen und versuchen heimlich in den Keller des Ex-Manns einzudringen, um dort die Autoreifen mitzunehmen – versuchter Diebstahl? Darüber hat am Mittwoch das Amtsgericht Bad Saulgau entschieden. Das Urteil von Richter Klaus-Peter Zell: unschuldig.

Die Angeklagte, Jahrgang 1982, war lange Zeit mit ihrem nun geschiedenen Ehemann zusammen – beide haben ein gemeinsames Kind. Doch als die Ehe scheitert, geht es auch um vier Autoreifen. „Zwei Wochen nachdem ich ein neues Auto gekauft habe, hat sie mich verlassen“, sagt der Ex-Mann. Das Auto überlässt er nach der Trennung seiner Ex-Frau – auch um Unterhaltsforderungen für das gemeinsame Kind auszugleichen.

Die dazugehörigen Autoreifen wollte er jedoch behalten. „Er hat sie mit zu sich genommen und nicht mehr herausgerückt“, sagt die Ex-Frau. Nach der Trennung fordert sie die vier Autoreifen mehrmals zurück. „Ich hätte mir keine neuen leisten können“, sagt sie. „Eigentlich ging es mir nur um die Felgen.“

Freundin macht mit

Schließlich wollte sie die Reifen auf eigene Faust wieder holen und bittet ihre Freundin um Unterstützung. „Natürlich habe ich zu ihr gestanden, weil wir damals eng befreundet waren“, sagt die Mitangeklagte. Ihr Plan: Beide wollten mit einem kopierten Schlüssel in den Keller des Mannes eindringen. Dafür suchen sie einen Schlosser auf und zeigen ihm ein Foto des Kellerschlosses. Doch als sie vor der Kellertür des Ex-Manns stehen, passt der Schlüssel nicht. Beide verlassen das Wohnhaus – ohne Felgen oder Reifen.

Staatsanwalt Tobias Magin sieht den versuchten Einbruch in seinem Plädoyer als erwiesen an. Seine Forderung: 1800 Euro Strafe für die Ex-Frau sowie 450 Euro für die Freundin. Die Verteidigung hingehen betont: Beide hätten sich lediglich in dem Wohnhaus aufgehalten, ohne etwas zu stehlen. Zudem sei die Ex-Frau als Halterin in den Fahrzeugpapieren eingetragen. Ein weiteres Argument: Zwar habe der Ex-Ehemann das Auto in der Ehe finanziert, jedoch als einen Ausgleich für Unterhaltszahlungen an seine Ex-Frau abgegeben. „Und dazu gehören auch die Reifen“, betont der Verteidiger Joachim Gäbele.

Leidiglich Hausfriedensbruch

Richter Klaus-Peter Zell sprach die Angeklagten schließlich frei. „Hier handelt es sich um Tatbestandsirrtum. Darum greift die Anklage nicht“, sagt Richter Zell. Lediglich den Tatbestand des Hausfriedensbruches hätten sie erfüllen können. Doch dafür hätte ein Vermieter oder Hauseigentümer klagen müssen. „Es war nicht ganz korrekt, was Sie da gemacht haben“, sagt Zell abschließend.