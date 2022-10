Nach Einbrüchen in Hofläden: Polizei fasst Tatverdächtige

Nachdem ein Unbekannte zwischen vergangenen Sonntag und Montag mehrere Automaten an Hofläden aufgebrochen und Geldkassetten sowie Bargeld entwendet haben, hat das Polizeirevier Bad Saulgau zwei Tatverdächtige ermittelt.

Für den Diebstahl in Ostrach in der Seestraße und für jenen in der Mühlenstraße sollen laut Mitteilung der Polizei eine 19-Jährige und ein 19-Jähriger verantwortlich sein.

Ob die beiden auch für weitere Taten verantwortlich sind, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die noch andauern. Auf die beiden 19-Jährigen kommen nun Strafanzeigen zu.