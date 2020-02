Nach der Fasnet ist vor dem Jubiläum

Eine aufregende Fasnetssaison geht für den Narrenverein Blochingen heute zu Ende. Mit rund 15 Umzügen und der Dorffasnet war für die Bloigeweible und Wassermänner viel geboten.

Höhepunkt war mitunter das Bruderschaftstreffen der Oberen Donau in Heudorf, an dem der Verein mit knapp 180 Hästrägern teilgenommen hat, sowie die alljährliche Wassermann-Taufe am Schmotzigen Donnerstag (die SZ berichtete), an der dieses Jahr einige neue Mitglieder in den Verein aufgenommen werden durften.

Auch die Kinderfasnet am Schmotzigen Donnerstag war ein voller Erfolg. Für die jüngsten Narren gab es ein buntes Programm mit Spiel, Tanz und Musik. Die Moderation des Kinderballs mit dem Motto „we are the world – we are the children“ übernahmen die Kids höchst persönlich selbst.

Mit dem Rückblick auf eine gelungene Fasnet beginnt für den Narrenverein Blochingen auch schon der Ausblick auf das nächste Event: die Jubiläumsfeier zum 30-jährigen Bestehen des Vereins, die im Mai gefeiert werden soll. Die Vorbereitungen des Zunftrats laufen bereits auf Hochtouren. So werden derzeit alte Unterlagen zusammengetragen, Gespräche mit Gründungsmitgliedern geführt und ein Generationentreffen organisiert.

Gefeiert wird dieses Jahr zunächst mit Gründungs- und Zunftratsmitgliedern, um Erfahrungen auszutauschen und die Vereinsgeschichte Revue passieren zu lassen. Zum 33-jährigen Jubiläum im Jahr 2023 wird der Verein dann im großen Rahmen feiern und in dem Zuge das Bruderschaftstreffen der „Oberen Donau“ ausrichten.

Besonders erfreut zeigt sich der Blochinger Zunftmeister Dominik Nußbaum schon heute über das harmonische Miteinander im Verein und dass „von Klein bis Groß die Stimmung an der Fasnet wunderschön sei“. Nußbaum betont, dass neben den neuen Mitgliedern und immerfort aktiven Mitgliedern auch altbekannte Gesichter wieder dabei sind und zudem viele Gründungsmitglieder dem Verein nach wie vor treu verbunden sind. So bilde sich ein vielseitiger und durch die Mitglieder geprägter Narrenverein, was allen Grund zum Anlass bietet, das Jubiläum im Mai entsprechend zu feiern.