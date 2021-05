Nabu: Jungvögel bittenicht mitnehmen

Die Verantwortlichen der Naturschutzbund-Gruppe für Mengen, Hohentengen, Scheer un Ostrach weisen darauf hin, dass Menschen Jungvögel, die sie allein antreffen, nicht mit nach Hause nehmen sollten. „Jetzt kann man wieder Jungvögel am Weg oder Straßenrand beobachten, scheinbar hilflos und verlassen. Sie sind aber nicht verlassen. Sie stehen in Rufkontakt mit ihren Eltern und werden von diesen versorgt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Nabu.

Große Jungvögel im Nest seien für Räuber auffällig. Damit diesen nicht die ganze Brut zu Opfer fällt, verlassen die fast flüggen Jungen oft das Nest und verteilen sich in der näheren Umgebung. „Man kann sie durchaus mit der Hand aufnehmen und zur Sicherheit in die Wiese oder Hecke nebenan oder auf einen Ast setzen, aber keinesfalls mitnehmen“, so Werner Löw vom Nabu. „Selbst mit einer Katze der Nachbarschaft haben sie so eine weitaus größere Überlebenschance als in der Obhut des Menschen.“ Besonders Singvögel seien schwer artgerecht aufzuziehen. „Gelingt es doch, zeigen sie meistens Mangelerscheinungen. Augenscheinlich dafür sind oft Unterentwicklung oder Fehlfärbung des Gefieders. Entstandene Organ-oder Skelettschäden sieht man nicht. Sollten sie es überleben, müssen sie in die Freiheit entlassen werden“, so Löw weiter. Das strenge Artenschutzgesetzt verbiete unter Strafe, Wildtiere gefangen zu halten. Weil sie aber nicht von ihren Eltern gelernt hätten, das richtige Futter zu suchen oder zu erjagen und Gefahren zu erkennen, hätten sie dann kaum eine Chance zu überleben.