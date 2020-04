Mutmacher: Aufhebung wird die Geschäfte beleben

Das Coronavirus ist das beherrschende Thema dieser Tage und hat das öffentliche Leben beinahe zum Erliegen gebracht. Welche Meinungen die Menschen in der Region zur derzeitigen Situation haben und wie sie damit umgehen, das soll die Rubrik „Mutmacher – Gedanken zu Corona“ hervorheben. Heute: Markus Paczykowski aus Mengen.

Mengen steht zusammen. Schon als die Schweden 1632 die Stadt bedrohten, hielten die Mengener zusammen und erbaten sich durch Gebete ein Wunder. Darauf dürfen wir heute nicht hoffen, aber zusammenstehen und sich gegenseitig unterstützen, das können wir noch heute. Viele Geschäfte wurden gezwungen, zu schließen. Gastronomiebetriebe dürfen ihre Speisen nur noch zum Mitnehmen anbieten. Eine bittere Pille für alle.

Die Facebook-Gruppe „Mengen – damals und heute“ hat etwas über 1300 Mitglieder. Nur eine Handvoll Gruppen kann das in Mengen noch von sich behaupten. Weshalb also nicht die Mitglieder-Power nutzen und wertvolle Informationen teilen? Das ist zwar nicht im Sinn der eigentlichen Gründung, besondere Zeiten erfordern aber besondere Maßnahmen. Ich habe immer wieder gehört und gelesen, welches Unternehmen was macht, oder Fragen danach gesehen. Es gab aber kein einheitliches Vorgehen. Daraufhin habe ich alle mir bekannten Informationen zusammengeschrieben, Händler und Gastronomen angeschrieben und alles in einer einfachen Liste zusammen gefügt. Schon kurz nach der Veröffentlichung haben sich dann Wirte und Händler gemeldet und ihre Informationen durchgegeben. Auch die Mitglieder haben sich fleißig daran beteiligt, die Liste aktuell zu halten.

Aus meiner Zeit als Wirt der „alten“ Bibo kann ich gut nachvollziehen wie schwer es heute sein muss. Damals wurde die Kaserne geschlossen und als Wirt musste man damals schon schauen, wie der fehlende Umsatz der Soldaten kompensiert werden konnte. Die Idee mit den Gutscheinen habe ich aus anderen Medien übernommen. Eine wirklich gute Idee, um schnell Liquidität in die Kassen der Selbstständigen zu bekommen und laufende Kosten stemmen zu können. Zusätzlich wird es nach der Aufhebung zu einer spürbaren Belebung der Geschäfte führen. Persönlich finde ich sehr gut, wie fast alle Mengener mit der Sache umgehen. Leider gibt es, wenn auch wenige, Leute, die sich nicht an die Situation anpassen wollen. Das bereitet mir persönlich Sorge. Es geht bei #stayathome nicht um sich selbst, sondern darum, andere zu schützen. Ich wünsche mir, dass die Vernunft siegt und wir dadurch alle gesund bleiben und die Verbreitung damit verlangsamen oder vielleicht sogar stoppen können. Gemeinsam für die Gefährdeten, Kranken und unsere älteren Mitbürger.

Markus Paczykowski lebt in Mengen, verfolgt das Stadtgeschehen und hat die Facebook-Gruppe „Mengen - damals und heute“ gegründet.