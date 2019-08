Mut haben, zum Glauben zu stehen

Bei wunderbarem Spätsommerwetter ist am vergangenen Sonntag in der Bruder-Klaus-Kapelle eine feierliche Andacht zum Fest Maria Königin begangen. Viele Pilger aus nah und fern waren zum Gnadenbild der dreimal wunderbaren Mutter, Königin und Siegerin gekommen, das in dem kleinen Heiligtum am Waldrand verehrt wird.

Mit dem wunderbaren Sololied von Helga und Alfred Brugger „Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte“ begann die nachmittägliche Feierstunde. Dekan Peter Müller aus Bad Saulgau hielt eine eindrucksvolle Predigt zu Maria als Mutter und Königin. Mit ihr an ihrer Seite gelinge es den Menschen leichter, in Familie und Welt Frieden zu halten, weil Christen einander wieder verzeihen. Mucksmäuschenstill war es, als Müller in klaren Worten zur momentanen Situation in Kirche und Welt einging. Unmissverständlich äußerte er sich zu den Missbrauchsfällen an Kindern in Kirche und Gesellschaft,die aufgearbeitet und geahndet werden müssten.

Für gute Priester beten

Des Weiteren sprach er von den Forderungen zu Maria 2.0 und zum Schreiben von Papst Franziskus an die Kirche und Gläubigen in Deutschland zu Sorge um die Einheit in der katholischen Kirche. Ebenso konnten die aufmerksamen Zuhörer die Äußerungen zum Zölibat, der Ehelosigkeit der katholischen Priester, hören. Priester könne man nicht einfach so machen, für gute Priester müsse man beten und es sei eine Berufung, für Gott und die Menschen ein Leben lang treu zu sein und zu dienen. Dekan Müller appellierte an die anwesenden Christen: „Habt Mut, in dieser Welt und in den Familien zum katholischen Glauben zu stehen, den Menschen von der frohen Botschaft und großen Freude im täglichen Leben von Gott, Jesus und Maria zu erzählen.“

Nach verschiedenen Gebeten und Liedern, den Fürbitten und dem Schlusslied „Segne du Maria“ endete eine ergreifende Marienfeierstunde in der Bruder-Klaus-Kapelle begleitet von den Akkordeons von Josef Röck und Josef Kugler.