Musikverein Ennetach sagt Gartenfest ab

33 Proben sind seit dem 15. März für die Mitglieder des Musikvereins Ennetach ausgefallen. Zehn Termine mussten abgesagt werden, darunter auch die Konzertreise zu Domkapitular Siegfried Weber nach Bundweis und das für Anfang Juli geplante Gartenfest. Das teilt der Vereinsvorsitzende Thomas Stützle in einer Pressemitteilung mit. Nichtsdestotrotz werde versucht, die Kameradschaft vereinsintern so gut wie möglich zu pflegen - zum Teil auf sehr kreative Weise.

Weder die Blockflötengruppe noch die Jugendkapelle oder die aktive Kapelle hätten in den vergangenen zweieinhalb Monaten proben können, heißt es in der Mitteilung. „Besonders trifft uns natürlich, dass das Gartenfest, das laut Corona-Verordnung unter die Kategorie Dorf- und Heimatfest fällt, nicht stattfinden kann“, so Stützle. „Auch hier hatten wir wieder viel vor: Am Freitag hätten wir das Sandivkens Ungdomskorps, ein Blasorchester aus Bergen in Norwegen, empfangen, das über das ganze Gartenfest unser Gast gewesen wäre. Nach dem Riesenerfolg im vergangenen Jahr konnten wir auch wieder King Ralf mit seinem fantastischen Acoustic-Rock gewinnen, außerdem hätten die Kapellen aus Meßkirch, Blochingen und Gammertingen unsere Gäste unterhalten.“

Der Erlös des Gartenfestes decke normalerweise die jährlich auflaufenden Ausgaben für den Unterhalt des Probelokals, Instrumenten- und Uniformkauf, Jugendausbildung und Dirigenten ab. Dieser Erlös falle nun weg, weshalb der Verein für jede noch so kleine Einzelspende dankbar sei. Eine gute Nachricht sei die Unterstützung der Volksbank in Höhe von 500 Euro. Es sei abzusehen, dass im Verlauf dieses Jahres, wenn überhaupt, nur noch wenige Auftritte gespielt werden könnten. „Auch unser für Mitte November geplantes Jahreskonzert im Bürgerhaus steht infrage“, so Stützle.

„Trotzdem versuchen wir, vereinsintern die Kameradschaft so gut es geht zu pflegen“, schreibt er weiter. „In WhatsApp-Gruppen sind wir miteinander in Kontakt und informieren über aktuelle Entwicklungen.“ Ein Höhepunkt sei bisher die Herausgabe der „Annadamer Zeitung“ in unseren Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und auf der Homepage www.musikverein-ennetach.de. „Wer die bisher erschienen drei Ausgaben noch nicht gelesen hat, sollte dies unbedingt durch einen Klick auf unsere entsprechenden Seiten im Internet nachholen“, so Stützle. „Wer kein Internet hat, kennt sicherlich jemanden, der ihm das zeigen kann!“

Die aktuelle Situation ändere aber nichts daran, dass die Musiker bereit seien, wieder ihren Beitrag zur kulturellen Vielfalt zu leisten und die die musikalische Gestaltung des kirchlichen und öffentlichen Lebens in ihrem Heimatort wahrzunehmen. Stützle schließt: „Auch wenn ihr uns nicht hört, wir sind da!“